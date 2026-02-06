Bloquearon rutas y vías en tres ciudades de Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Oruro. Así protestaron los transportistas para denunciar que la gasolina de "mala calidad" distribuida por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira provocó daños en los vehículos. Los conductores además exigen una compensación económica por el perjuicio.

Durante la manifestación lanzaron una advertencia y afirmaron que intensificarán las medidas de presión en caso de no obtener respuesta de la administración de Paz Pereira. Los choferes aseveraron que al menos 2.000 vehículos se vieron afectados por el combustible en mal estado.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ RESPONDE TRAS AMENAZAS DE KEIKO FUJIMORI | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Conductores bolivianos exigen conversar con el ministro de Hidrocarburos

En La Paz cerraron las calles del centro y pidieron un diálogo con el ministro de Hidrocarburos, Carlos Medinaceli, quien confirmó que se detectaron residuos dañinos en los tanques de almacenamiento.

El funcionario de Rodrigo Paz hizo una comparación del problema en una rueda de prensa. "Aunque luego se compre, usando mi analogía, aceite nuevo y de buena calidad, al mezclarlo en el mismo recipiente quedan restos del aceite viejo que terminan afectando el resultado final", aclaró.

En Santa Cruz también se bloqueó la principal carretera al norte y en Oruro hubo una concentración afuera de las oficinas de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). "Hemos dado 24 horas al Gobierno para que se manifieste sobre la reposición de daños y perjuicios por la mala gasolina que se ha distribuido. Lamentablemente no hay una respuesta de alguna autoridad", declaró el vocero del Transporte Libre de la Paz, Limbert Tancara, a la agencia EFE.

Tancara ya había mencionado en una entrevista radial que el gremio buscará un resarcimiento económico debido a que los gastos de reparación van desde los 715 dólares hasta los 6.500 dólares en casos en que se necesitaba cambiar el motor. Advirtió que la protesta se masificará con una huelga indefinida si hasta el domingo no hay un llamado al diálogo.

YPFB detecta falencias en plantas de almacenamiento de combustible

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que hubo falencias en "dos o tres" plantas de almacenamiento de combustible. "No es un efecto a nivel nacional", explicó el presidente de la compañía Yussef Akly, quien anteriormente reportó que los residuos perjudiciales encontrados son magnesio y goma.

Dicha versión de Akly contradijo el comunicado difundido por la propia YPFB, que admitió que la empresa inspectora Camin Cargo había certificado la gasolina importada desde Argentina, Chile y Paraguay. En ese contexto, el gobierno de Rodrigo Paz identificó que las plantas afectadas están ubicadas en las ciudades de Trinidad, Montero y Oruro.

"Vamos a actuar con todo el peso de la ley si identificamos a estos actores que han afectado la operación de algunas plantas", remarcó Akly. Desde el Parlamento, Juan Pablo Velasco, considerado como el segundo gobernante fuerte del opositor partido Libre, anunció la creación de una comisión investigadora para identificar a los responsables.

"La gasolina que estamos comprando no solamente es más cara, sino también peor", alegó. El subsidio a los carburantes fue eliminado el 17 de diciembre a través de un decreto supremo. Desde esa fecha, el precio de la gasolina ha aumentado un 85%.