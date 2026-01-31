HOYSuscripcion LR Focus

China y una potencia energética se unen y desafían a Estados Unidos con el primer envío de petróleo desde el Ártico

China recibió su primer cargamento de petróleo por parte de Rusia en 2026, el cual simboliza una nueva dinámica de comercio y geopolítica en el Ártico.

China recibió el primer envío de petróleo desde el Ártico por parte de Rusia.
China recibió el primer envío de petróleo desde el Ártico por parte de Rusia.

En el Ártico, la relación entre Estados Unidos y dos potencias mundiales se complica en una de las tramas energéticas más intrincadas de 2026. Todo gira en torno a un ambicioso proyecto ruso de gas natural licuado y su estrecha conexión con China, el mayor comprador mundial de este recurso.

Lo que inicialmente parecía limitado por sanciones, ahora se transforma en una nueva dinámica de comercio global y geopolítica. En las últimas semanas, China recibió su primer cargamento de petróleo de 2026 de Rusia, una situación que preocuparía a Washington.

¿Qué se sabe del envío de petróleo de Rusia a China?

El primer cargamento de gas llegó a la terminal de Beihai, en el sur de China, lo que marca el comienzo de un nuevo ciclo para el gas licuado proveniente del Ártico ruso. Este envío es el resultado del proyecto Arctic LNG 2, una planta gigante ubicada en el norte de Rusia, operada en su mayoría por la compañía estatal energética Novatek.

Dicho proyecto fue diseñado con la ambiciosa meta de producir alrededor de 19,8 millones de toneladas de gas natural licuado (LNG) al año. Sin embargo, desde su inicio, ha tenido que sortear diversos desafíos debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en respuesta a la guerra en Ucrania.

A pesar de estas restricciones, China comenzó a recibir cargamentos del Arctic LNG 2 desde el año pasado, con varios envíos que llegaron al mismo terminal desde finales de agosto. Aunque las entregas se vieron afectadas por problemas logísticos y restricciones en los equipos y buques, el flujo de cargamentos continuó, con lo cual China se consolida como el principal destino para este gas.

El crecimiento de las exportaciones de LNG a China

Novatek comenzó la producción en Arctic LNG en diciembre de 2023, pero no fue hasta agosto del año siguiente cuando empezó a realizar las entregas a los usuarios finales, todos ellos en China.

Según informes de empresas de inteligencia marítima como LSEG y Kpler, en 2025, los envíos de LNG desde esta planta hacia China superaron los 1,3 millones de toneladas descargadas en la terminal de Beihai. Estos cargamentos, debido a las limitaciones estacionales de la Ruta del Mar del Norte, especialmente en invierno, suelen tomar el canal de Suez como su ruta alternativa.

Por otro lado, los datos de LSEG revelaron el último lunes que el primer buque metanero ruso de tipo Arc 7, el Alexey Kosygin, ha arribado a Arctic LNG 2 para comenzar sus operaciones de carga. Los petroleros de clase hielo, como este, están diseñados con doble casco y hélices reforzadas, lo que les permite resistir la presión del hielo en las aguas más frías.

La importancia de la alianza entre China y Rusia

Este comercio bilateral entre ambas potencias tiene varias implicaciones. En primer lugar, China ha incrementado su dependencia del gas natural licuado (LNG) como parte de su estrategia energética, con el cual busca asegurar un suministro constante y estable para respaldar su creciente economía.

Por otro lado, a pesar de las sanciones, el suministro ruso demuestra cómo los mercados pueden adaptarse a contextos geopolíticos complejos cuando existen incentivos comerciales y contratos favorables.

Además, los datos más recientes indican que Rusia ha elevado sus exportaciones de LNG a China a niveles récord. Este incremento ha posicionado a Rusia entre los principales proveedores de este combustible al gigante asiático, superando incluso a competidores tradicionales como Australia en algunos meses del año.

