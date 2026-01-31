China construye un imán superconductor 700.000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra
Los imanes superconductores desarrollados por China se destacan por generar campos magnéticos de gran intensidad con un consumo energético bajo, lo que les da un enorme potencial en aplicaciones científicas avanzadas.
Un equipo de científicos chinos construyó un imán capaz de generar un campo magnético 700.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este dispositivo, creado por la Academia China de Ciencias, busca estudiar el comportamiento de la materia en condiciones extremas.
El experimento, llevado a cabo en una instalación nacional especializada en investigación avanzada, logró alcanzar una impresionante cifra de 35,6 teslas. Este logro posiciona a China entre los países más avanzados en el ámbito del magnetismo extremo.
El imán fue diseñado como un sistema completamente superconductivo y de uso compartido, lo que facilita la creación de campos intensos mientras se reduce el consumo de energía. Esta característica permite que el dispositivo mantenga una estabilidad prolongada, esencial para desarrollar experimentos que requieren condiciones constantes durante largos periodos.
Un entorno científico único para experimentos extremos
El imán está ubicado en la infraestructura nacional de investigación de condiciones extremas en la ciudad científica de Huairou, en Pekín. Este centro de investigación reúne condiciones como temperaturas muy bajas y altas presiones, lo que permite recrear situaciones que serían imposibles de alcanzar en laboratorios convencionales.
Con un canal útil de 35 milímetros, el imán permite insertar muestras directamente en la zona donde se genera el campo magnético más fuerte. Esta característica es crucial para estudios sobre materiales cuánticos y superconductores de alta temperatura, áreas clave para el avance de nuevas tecnologías en sectores como la electrónica.
La importancia de los imanes superconductores
Los imanes superconductores se destacan por generar campos magnéticos de gran intensidad con un consumo energético mínimo, lo que les confiere un enorme potencial en aplicaciones científicas avanzadas y equipos médicos de última generación. Sin embargo, su desarrollo requiere cumplir con exigentes condiciones relacionadas con la intensidad y estabilidad del campo magnético, su uniformidad, el tamaño del orificio útil y su fiabilidad operativa a largo plazo.
Los campos magnéticos intensos son fundamentales para el estudio de materiales. Permiten a los científicos profundizar en el comportamiento de los superconductores de alta temperatura y materiales cuánticos. Además, juegan un papel clave en el análisis detallado de las estructuras biomoleculares y en el avance de tecnologías médicas, como las terapias dirigidas por magnetismo, que son esenciales para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, explicó Luo Jianlin, investigador del Instituto de Física de la Academia China de Ciencias (CAS).
Los avances de China en mediciones magnéticas y resonancias nucleares
Además de la increíble potencia del imán, los investigadores destacan su capacidad para mantener un campo magnético máximo durante más de 200 horas. En este sentido, Luo Jianlin, investigador del Instituto de Física, comentó: "El sistema puede sostener de manera estable su campo magnético más intenso, integrándose perfectamente con condiciones experimentales extremas, como temperaturas ultrabajas y altas presiones".
Gracias a estas cualidades, se pueden llevar a cabo mediciones avanzadas, como resonancias magnéticas nucleares o estudios de propiedades físicas influenciadas por el magnetismo. Según la Academia China de Ciencias, los campos magnéticos intensos son fundamentales también para la investigación de estructuras biomoleculares y el desarrollo de tecnologías médicas que aprovechan el magnetismo de forma controlada.