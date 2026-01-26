La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que cerca de un millón de personas intentaron adquirir boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, cuya capacidad máxima para los tres shows es de apenas 150.000 localidades, según Europa Press. Ante esta demanda desbordante, Sheinbaum decidió tomar medidas para garantizar mayor acceso al público.

En este contexto, la presidenta envió una carta al primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, pidiéndole considerar más paradas en México durante la gira mundial ‘Arirang’, que se desarrollará entre abril y septiembre de 2026. “Le escribí una carta (...) pidiéndole que vengan más veces. Todavía no he recibido la respuesta, pero esperemos que sea positiva. O que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, declaró Sheinbaum, según Europa Press.

Polémica por la venta de entradas de BTS en México

Los fans del grupo, conocidos como ARMY, mostraron su descontento por la gestión de Ticketmaster durante la preventa, especialmente por la falta de información sobre rangos de precios. La empresa retrasó la venta en Ciudad de México y Madrid para publicar los costos exactos antes de permitir la compra, intentando disminuir la incertidumbre y los reclamos.

La controversia no se limita a México. En España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó una denuncia contra Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo, alegando prácticas comerciales desleales, restricciones de acceso y falta de transparencia en la preventa de BTS, según Europa Press.

Estrategias del gobierno mexicano para los conciertos de BTS en México

La presidenta enfatizó que el objetivo de su petición es que los jóvenes puedan presenciar los conciertos o acceder a alternativas como pantallas en caso de no obtener boletos. Previamente, Sheinbaum habló con Alejandro Soberón, director de Ocesa, sin lograr confirmación, por lo que dirigió la solicitud al primer ministro surcoreano.

Profeco intervino ante las quejas de los fans y anunció procedimientos contra Ticketmaster y plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo por prácticas abusivas. Asimismo, Ocesa recibió lineamientos que obligan a publicar precios, mapas y horarios con claridad al menos 24 horas antes de cada venta, garantizando transparencia y protección a los consumidores.

La gira ‘Arirang’ y la magnitud del fenómeno BTS

El tour de BTS será el más ambicioso en la historia del K-pop, con 79 conciertos en Asia, Norteamérica, Europa, Sudamérica y Oceanía. Comenzará en abril en Corea del Sur y Japón, antes de continuar en Estados Unidos y llegar a México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

El alcance global del grupo y la pasión del público mexicano destacan la relevancia de ampliar las presentaciones. Según Billboard y BigHit/Hybe, los ingresos de esta gira podrían superar los 1.000 millones de dólares, reflejando el fenómeno cultural y económico que representa BTS a nivel mundial.