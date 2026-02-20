Nuevas fechas para aplicar a una vacante escolar en la Matrícula Digital 2026: ¿cómo postular?

Los padres de familia pueden solicitar vacantes para sus hijos desde la página oficial de la Matrícula Digital. | Foto: Minedu

Los padres de familia pueden solicitar vacantes para sus hijos desde la página oficial de la Matrícula Digital. | Foto: Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) amplió las fechas para asegurar una vacante en la Matrícula Digital 2026 si es que no la obtuviste o rechazaste la asignación. Este proceso está diseñado para estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano (inicial 3 años) o para aquellos que buscan un traslado entre colegios públicos.

La fase complementaria para postular a un cupo comenzará el lunes 23 de febrero hasta el martes del mismo mes. Mientras que en las regiones focalizadas durará hasta el 23. Las solicitudes se pueden revisar en la web y solicitar presencialmente en las instituciones educativas.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Cómo postular paso a paso?

El proceso es 100% virtual y gratuito. Sigue estos pasos para completar la solicitud de tu hijo o hija.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Accede al portal oficial matriculadigital.pe.

Si es que aún no tienes una cuenta, crea un usuario: el padre, madre o apoderado legal debe registrarse con su DNI o carnet de extranjería.

Ingresa la información del menor y selecciona el grado al que postula.

Selección de colegios: Podrás elegir hasta tres opciones de instituciones educativas cercanas a tu domicilio o centro laboral.

Sube una copia digital del DNI del menor y del apoderado.

¿Cuántas vacantes hay disponibles en la Matrícula Digital 2026?

De acuerdo a la página oficial de Matrícula Digital 2026, hubo un total de 104.47 vacantes en el país y solo 101,833 solicitudes registradas. Al respecto, se asignaron 42.728 plazas, por lo que aún hay una disponibilidad de 61.319. El nivel primario cuenta con la mayor cantidad, con 31.540 opciones; luego le sigue el grado inicial con 17.397 y, finalmente, secundaria con 12.382.