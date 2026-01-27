HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí vs. Generación Z y Chávez Cresta en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

China desafía la tregua comercial con EE. UU. con la compra de 25 cargamentos de soja a este país de América Latina

La preferencia por la soja sudamericana se debe a precios más bajos y aranceles reducidos, siendo su arancel del 3% frente al 13% de la soja estadounidense, lo que beneficia a las trituradoras privadas chinas.

China mantiene el interés constante por la compra de soja.
China mantiene el interés constante por la compra de soja. | Composición LR

China ha incrementado sus compras de soja brasileña, reservando al menos 25 cargamentos para los próximos meses, a pesar de haber cumplido sus compromisos con EE. UU. como parte de la tregua comercial. Esta decisión resalta la preferencia por la soja sudamericana debido a los precios más bajos y los aranceles reducidos.

El aumento en las compras se concentra principalmente en la soja brasileña, con embarques previstos para marzo y abril de 2025, a medida que la cosecha en Brasil avanza. Los márgenes de molienda favorables siguen siendo un incentivo clave para los procesadores chinos, quienes prefieren el producto sudamericano debido a su competitividad.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

lr.pe

El impacto de la tregua comercial en las compras de soja

A pesar de la tregua comercial con EE. UU., China ha incrementado sus importaciones de soja brasileña. Este incremento responde a la diferencia de precios entre la soja de ambos países, que sigue favoreciendo a Brasil. China cumplió su compromiso de comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidense, pero sigue buscando la soja brasileña debido a su menor costo y aranceles más bajos.

La soja brasileña tiene un arancel del 3%, frente al 13% de la soja estadounidense. Este diferencial de costos hace que la soja brasileña sea más atractiva para las trituradoras privadas chinas, que se benefician de márgenes más favorables al procesar el producto sudamericano.

PUEDES VER: China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

lr.pe

Las claves en la elección de China

El diferencial de precios entre la soja brasileña y la estadounidense sigue siendo un factor determinante. Aunque las compras de soja estadounidense han sido realizadas principalmente por entidades estatales chinas como Sinograin y COFCO, la soja brasileña sigue siendo más rentable para las empresas privadas. Los aranceles más bajos y el precio competitivo de la soja brasileña son decisivos en esta preferencia.

Las trituradoras privadas chinas optan por la soja brasileña debido a su costo más bajo, lo que hace que procesarla sea más rentable. Mientras que las compras de soja estadounidense se limitan a acuerdos políticos, la soja brasileña sigue dominando el mercado debido a los incentivos económicos.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

El futuro del comercio de soja

El comercio de soja continuará siendo un punto clave en las relaciones comerciales entre China y EE. UU.. Aunque China ha acordado comprar al menos 25 millones de toneladas de soja estadounidense anualmente hasta 2028, las compras de soja brasileña seguirán siendo predominantes debido a los precios más bajos y los menores aranceles.

A pesar de los compromisos con EE. UU., Brasil sigue siendo el principal proveedor de soja a China. El diferencial de precios y los aranceles seguirán favoreciendo la soja brasileña, consolidando la posición de Brasil en el mercado global de soja.

Notas relacionadas
Este país rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

Este país rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
El proyecto vial de un país de América Latina para conectar con puertos en el Pacífico y buscar alianzas con más países: China lo financió

El proyecto vial de un país de América Latina para conectar con puertos en el Pacífico y buscar alianzas con más países: China lo financió

LEER MÁS
General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Mundo

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Candidata presidencial en Costa Rica denuncia, durante debate, acoso por parte de rival electoral evangélico

China promete “apoyo y asistencia” a Cuba y exige a EE. UU. levantar el bloqueo y las sanciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025