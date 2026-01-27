China desafía la tregua comercial con EE. UU. con la compra de 25 cargamentos de soja a este país de América Latina

China ha incrementado sus compras de soja brasileña, reservando al menos 25 cargamentos para los próximos meses, a pesar de haber cumplido sus compromisos con EE. UU. como parte de la tregua comercial. Esta decisión resalta la preferencia por la soja sudamericana debido a los precios más bajos y los aranceles reducidos.

El aumento en las compras se concentra principalmente en la soja brasileña, con embarques previstos para marzo y abril de 2025, a medida que la cosecha en Brasil avanza. Los márgenes de molienda favorables siguen siendo un incentivo clave para los procesadores chinos, quienes prefieren el producto sudamericano debido a su competitividad.

El impacto de la tregua comercial en las compras de soja

A pesar de la tregua comercial con EE. UU., China ha incrementado sus importaciones de soja brasileña. Este incremento responde a la diferencia de precios entre la soja de ambos países, que sigue favoreciendo a Brasil. China cumplió su compromiso de comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidense, pero sigue buscando la soja brasileña debido a su menor costo y aranceles más bajos.

La soja brasileña tiene un arancel del 3%, frente al 13% de la soja estadounidense. Este diferencial de costos hace que la soja brasileña sea más atractiva para las trituradoras privadas chinas, que se benefician de márgenes más favorables al procesar el producto sudamericano.

Las claves en la elección de China

El diferencial de precios entre la soja brasileña y la estadounidense sigue siendo un factor determinante. Aunque las compras de soja estadounidense han sido realizadas principalmente por entidades estatales chinas como Sinograin y COFCO, la soja brasileña sigue siendo más rentable para las empresas privadas. Los aranceles más bajos y el precio competitivo de la soja brasileña son decisivos en esta preferencia.

Las trituradoras privadas chinas optan por la soja brasileña debido a su costo más bajo, lo que hace que procesarla sea más rentable. Mientras que las compras de soja estadounidense se limitan a acuerdos políticos, la soja brasileña sigue dominando el mercado debido a los incentivos económicos.

El futuro del comercio de soja

El comercio de soja continuará siendo un punto clave en las relaciones comerciales entre China y EE. UU.. Aunque China ha acordado comprar al menos 25 millones de toneladas de soja estadounidense anualmente hasta 2028, las compras de soja brasileña seguirán siendo predominantes debido a los precios más bajos y los menores aranceles.

A pesar de los compromisos con EE. UU., Brasil sigue siendo el principal proveedor de soja a China. El diferencial de precios y los aranceles seguirán favoreciendo la soja brasileña, consolidando la posición de Brasil en el mercado global de soja.