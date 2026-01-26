HOYSuscripcion LR Focus

Gabinete ministerial de José Antonio Kast recibe un 42% de aprobación en Chile, según última encuesta

Respecto a la gestión del gobierno saliente, el 59% desaprueba la respuesta ante los incendios forestales, resaltando críticas por la falta de rapidez en la actuación.

Entre los ministros más conocidos de José Antonio Kast figuran Ximena Rincón (82%) y Natalia Duco (77%). Foto: AFP.
La Encuesta Plaza Pública Cadem, dada a conocer este domingo, reveló que el 42% de los encuestados tiene una evaluación positiva del gabinete presentado por el presidente electo, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. Este resultado supera a la evaluación del equipo de Michelle Bachelet en 2014 (29%) pero queda por debajo de las cifras de los gabinetes de Sebastián Piñera en 2018 (52%) y de Gabriel Boric en 2022 (59%), según señaló Cadem.

El promedio de conocimiento del nuevo gabinete es del 37%, similar al de las administraciones anteriores, como la de Bachelet II (42%) y Piñera II (40%), y algo inferior a la de Boric en 2022 (39%).

Entre los ministros más conocidos figuran Ximena Rincón (82%) y Natalia Duco (77%). La encuesta también indagó si los encuestados estaban a favor o en contra de la conformación del equipo de 24 ministros, resultando en un empate: el 42% expresó que "le gusta" y el mismo porcentaje opinó que "no le gusta". El 16% restante optó por la opción "No sabe, no contesta".

Promedio de conocimiento del nuevo gabinete

La cifra es similar a la de los gabinetes anteriores: Bachelet II en 2014 (42%), Piñera II en 2018 (40%) y Boric en 2022 (39%), según señaló Cadem. En cuanto a la evaluación del gabinete, el 42% de los participantes expresó una opinión positiva, igualando el porcentaje de aquellos que no aprueban la conformación de los ministros.

Sobre las expectativas de los chilenos respecto al nuevo gobierno, 55% cree que a Chile le irá bien con Kast, aunque esta cifra representa una caída de seis puntos respecto a la semana anterior. Por otro lado, un 21% considera que el país tendrá un desempeño regular y otro 21% prevé un futuro negativo bajo el nuevo mandato.

En cuanto a conocimiento de los ministros, figuras como Iván Poduje (53%), Mara Sedini (53%) y Catalina Parot (50%) destacan como los más conocidos, mientras que Francisca Toledo (16%), María Jesús Wulf (20%) y Daniel Mas (21%) figuran entre los menos reconocidos.

Desaprobación a los manejos de Boric en incendios

La última Encuesta Plaza Pública Cadem muestra que el 59% de los chilenos desaprueba la respuesta del Gobierno frente a los incendios forestales que devastaron el sur del país, dejando 21 muertos y miles de hectáreas consumidas por el fuego. Solo el 33% califica la gestión como “buena”. Esta crisis ha generado una fuerte reacción crítica por la falta de rapidez y eficiencia en la respuesta ante la catástrofe.

En cuanto a los recursos desplegados para enfrentar los incendios, el 38% de los encuestados considera que el Gobierno puso a disposición todos los recursos necesarios, mientras que el 27% opina que las medidas adoptadas fueron suficientes para contener la emergencia.

