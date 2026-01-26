HOYSuscripcion LR Focus

China recibe histórico envío de carne por parte de este país de América Latina gracias al Megapuerto de Chancay

Un país latinoamericano realizó el envío de su primer contenedor refrigerado de carne bovina congelada a China, a través de una ruta que facilita la reducción de costos y los tiempos de traslado.

China recibirá histórico envío de carne bovina por parte de Bolivia.
China recibirá histórico envío de carne bovina por parte de Bolivia. | Composición LR/difusión

Bolivia logró un hecho histórico en su comercio exterior con el despacho de su primer contenedor refrigerado de carne bovina congelada, trasladado por Cosco Shipping Lines, hacia China a través de la ruta que une Arica, Chancay y Shanghái.

Ricardo Peña Ramírez, responsable de Cosco Shipping Lines y de Orient Overseas Container Line (OOCL) en el mercado boliviano, subrayó que este envío trasciende una acción aislada y marca un avance con proyección estratégica.

“Es una señal de lo que es posible cuando equipos confiables, una ejecución sólida y socios comprometidos se unen para conectar a los exportadores de Bolivia con Asia”, comentó Peña, citado en un reporte de Portal Portuario.

¿Cómo logró Bolivia enviar carne bovina congelada a China?

La operación forma parte del servicio feeder Chancay Express (CHX), puesto en marcha en marzo de 2025, que conecta el Puerto de Arica con el Puerto de Chancay, concebido como un centro estratégico de distribución hacia Asia y otros mercados internacionales. Este modelo logístico facilita una reducción de costos y de tiempos de traslado, lo que se traduce en una mayor competitividad para los exportadores de la región.

Peña Ramírez señaló además que la empresa está en condiciones de ampliar este tipo de envíos y sostener un flujo regular de exportaciones refrigeradas desde Bolivia. Según explicó, el objetivo es acompañar el crecimiento de la oferta boliviana, asegurar la continuidad operativa y afianzar un corredor logístico estable que acerque de forma permanente los productos del país a los mercados asiáticos.

¿Cuándo llegará la carne boliviana a China?

De acuerdo con la información difundida, el contenedor refrigerado llegaría al mercado chino en un tiempo aproximado de 33 días. Este plazo supondría una reducción de hasta una semana frente a otros servicios que cubren rutas directas, según explicó un ejecutivo de Cosco.

En ese escenario, también cobra relevancia el papel de Terminal Puerto Arica (TPA), concesionaria del principal recinto portuario del norte de Chile. Solo en 2025, TPA movilizó 66.976 contenedores con carga boliviana: 34.885 vinculados a importaciones y 32.091 a exportaciones. Los resultados reflejan un crecimiento del 22,7% en las importaciones y del 6% en las exportaciones.

La importancia de la ruta marítima que conecta Arica, Chancay y Shanghái 

La ruta que conecta Arica (Chile), Chancay (Perú) y Shanghái (China) es estratégica porque integra a los puertos del norte chileno y del Pacífico sur en un corredor logístico transpacífico más corto, eficiente y competitivo. Arica funciona como punto de origen y consolidación de carga chilena y regional; Chancay, como hub logístico de nueva generación, concentra, transborda y organiza los flujos; y Shanghái actúa como puerta de entrada al mayor mercado industrial y consumidor del mundo.

Además, esta ruta reconfigura la geografía logística de Sudamérica, al posicionar a Chancay como un nodo clave para países del Cono Sur que buscan acceso directo a Asia sin depender de hubs lejanos o del Canal de Panamá. Para Chile y Perú, implica mayor integración regional, atracción de inversión, modernización portuaria y generación de economías de escala. Para China, asegura una cadena de suministro más estable y directa desde Sudamérica.

