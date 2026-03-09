HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

El 62% de mujeres víctimas de violencia sufren agresiones psicológicas

Módulo Judicial Integrado de la Corte de Arequipa atendió 2544 denuncias durante enero y febrero de este año.

Desde 2018, el módulo ha atendido 143,826 denuncias y dictado 116,885 medidas de protección. Fuente: Difusión.
Desde 2018, el módulo ha atendido 143,826 denuncias y dictado 116,885 medidas de protección. Fuente: Difusión.

A pocas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, las cifras registradas por el Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa evidencian que la violencia psicológica continúa siendo la forma de agresión más frecuente contra las mujeres.

Durante los dos primeros meses del presente año, este módulo especializado de justicia atendió 2544 denuncias por hechos de violencia, reflejando que, pese a los avances en la defensa de los derechos de las mujeres y a las políticas de prevención, este problema social aún persiste y requiere la intervención oportuna de las instituciones del sistema de justicia.

De acuerdo con las estadísticas institucionales, se dictaron 1991 medidas de protección en favor de víctimas de violencia, garantizando así acciones inmediatas para salvaguardar su integridad y bienestar.

El reporte oficial de esta sede judicial revela que el 64.17% de los casos corresponde a violencia psicológica, el 24.38% a violencia sexual, el 9.42% a agresiones físicas y el 2.03% a violencia patrimonial o económica.

Desde la creación del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el año 2018, se han atendido 143 826 denuncias y se han dictado 116 885 medidas de protección, cifras que reflejan el permanente esfuerzo del Poder Judicial por brindar una respuesta célere y efectiva frente a los casos de violencia de género.

