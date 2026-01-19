El FMI publicó sus proyecciones para la economía de Brasil y México, así como para América Latina en 2026. | Foto: composición LR/IA

El FMI publicó sus proyecciones para la economía de Brasil y México, así como para América Latina en 2026. | Foto: composición LR/IA

El Producto Interno Bruto de América Latina crecería 2,2% en 2026, de acuerdo con las 'Perspectivas de la economía mundial' del Fondo Monetario Internacional. De esta manera, la región experimentará una moderación en sus proyecciones, debido a que cerraría 2025 con 2,4%, pero repuntaría el próximo año con 2,7%, "conforme se aproxima al nivel potencial desde diferentes posiciones cíclicas".

En especial, el organismo adelantó las estimaciones para las economías latinoamericanas más grandes, que registrarían una tasa de crecimiento similar. Sin embargo, ambos gigantes experimentan contextos diferentes y el reciente informe trae mejores noticias para el país de Claudia Sheinbaum.

FMI comparte su proyección para América Latina

La última publicación del Fondo Monetario Internacional redujo la perspectiva de crecimiento de la región para 2026. En octubre del año pasado, se proyectó que el PIB aumentaría 2,3%. Además, se ubicó por debajo de la estimación promedio de las economías de mercados emergentes y en desarrollo (4,2%), por lo que Latinoamérica quedó relegada si se compara con otras zonas del mundo.

Proyecciones para economías de mercados emergentes y en desarrollo del FMI

Economías emergentes y en desarrollo de Asia: 5,0%

Economías emergentes y en desarrollo de Europa: 2,3%

América Latina y el Caribe: 2,2%

Oriente Medio y Asia Central: 3,9%

África subsahariana: 4,6%

En particular, el FMI subrayó que, si produce un aumento de las tensiones geopolíticas en América Latina, podría provocar serios impactos negativos en la oferta global. Cabe recordar que el último episodio alarmante ocurrió el 3 de enero, cuando Estados Unidos atacó Caracas para capturar al dictador Nicolás Maduro.

La proliferación de conflictos en la región podría resultar en interrupciones en las principales rutas marítimas, así como afectar las cadenas de suministro esenciales y el transporte aéreo. A su vez, se anticipan retrasos y un incremento en los costos asociados a estas operaciones.

FMI aborda el crecimiento de Brasil y México

El gigante sudamericano crecería 1,6% en 2026, mientras que la tasa para el año pasado rondaría el 2,5%. Así, la economía brasileña experimentaría un enfriamiento considerable. Las razones se explican principalmente porque, en los últimos doce meses, el Banco Central ha aumentado la tasa de interés, la cual asciende a 15%. El ente monetario busca controlar la inflación, que se ubicó en 4,26% en diciembre de 2025.

2025 2026 2027 América Latina 2,4% 2,2% 2,7% Brasil 2,5% 1,6% 2,3% México 0,6% 1,5% 2,1%

Por otro lado, el país norteamericano tendría un crecimiento de 1,5%, por lo que lograría un fuerte impulso, porque se estima que su PIB en 2025 se sitúe en 0,6%. México experimentó un período complicado debido a las tensiones comerciales con su gran socio comercial, Estados Unidos.