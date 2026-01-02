Desde el 1 de enero de 2026, una nueva ley federal que regula la conducción de adultos mayores entró en vigor en todo Estados Unidos. Aunque algunos la ven como algo reciente, en realidad, los conductores de 70 años o más ya llevan varios meses adaptándose a este conjunto de normas impulsado por el Departamento de Transporte (DOT). Este cambio es considerado uno de los más importantes en cuanto a seguridad vial en las últimas décadas.

Las primeras evaluaciones muestran opiniones encontradas, aunque la aceptación de la medida va en aumento. En lugar de buscar una retirada masiva de licencias, la normativa se enfoca en la prevención, ofreciendo controles periódicos y programas de actualización que buscan reducir los riesgos, sin poner en peligro la independencia de los adultos mayores.

¿En qué consiste la nueva norma sobre licencias de conducir?

Evaluaciones periódicas obligatorias

Exámenes de la vista

Evaluaciones del tiempo de reacción

Cursos de actualización en ciertos estados

Modificaciones recientes en las normativas de tráfico

Métodos de conducción ajustados a las carreteras actuales

Estrategias para manejar en áreas urbanas con mayor tráfico

Muchos conductores destacan que estos cursos mejoran tanto su seguridad como su confianza al conducir

Sistema de reporte médico y familiar

Uno de los temas más controvertidos es si médicos, familiares cercanos y otras personas de la comunidad deberían tener la posibilidad de informar sobre preocupaciones legítimas respecto a la capacidad de un adulto mayor para conducir.

Cuando se recibe una alerta, el conductor podría ser llamado a someterse a pruebas adicionales, como exámenes médicos o evaluaciones prácticas. Según los primeros datos, la mayoría de los informes provienen de profesionales de la salud y suelen estar relacionados con problemas médicos importantes, como dificultades visuales graves o pérdida de funciones cognitivas.

Aplicación distinta según el estado

Aunque la normativa es a nivel federal, su aplicación varía según el estado, ya que son los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) estatales los encargados de gestionar las licencias:

Algunos estados permiten que los exámenes visuales se realicen a través de telemedicina.

Otros requieren que las evaluaciones sean presenciales.

Todos deben ajustarse a la normativa federal, pero pueden incluir requisitos adicionales según su jurisdicción.

¿Por qué se implementó esta norma?

Este cambio se debe, en gran parte, a una realidad demográfica:

Alrededor de 48 millones de estadounidenses mayores de 65 años tienen una licencia de conducir válida.

Este número sigue creciendo debido al envejecimiento continuo de la población.

Aunque muchas personas mayores conducen de forma segura durante años, los expertos en seguridad vial señalan que algunos efectos naturales del envejecimiento, como tiempos de reacción más lentos, visión nocturna reducida o un leve deterioro cognitivo, pueden aumentar el riesgo de accidentes si no se identifican a tiempo.

