El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que brinda apoyo alimentario a millones de personas en Nueva York y otros estados de Estados Unidos, se encuentra en riesgo tras una decisión tomada por la administración de Donald Trump.

Durante una reunión del gabinete realizada el 2 de diciembre, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, anunció que se suspenderá el dinero para gestionar este programa en la mayoría de los estados gobernados por demócratas. La medida entrará en vigor la próxima semana.

Aquella decisión surge luego de que varios gobiernos estatales se negaran a entregar al Departamento de Agricultura (USDA) información personal de los beneficiarios, como sus nombres y situación migratoria, lo que ha generado un conflicto con el gobierno federal.

Programa SNAP en peligro

Según lo informado por Rollins, 29 estados liderados por gobiernos republicanos sí respondieron a la solicitud federal, pero otros 21, entre ellos Nueva York, se negaron a entregar los datos requeridos desde febrero.

Frente a esta negativa, la funcionaria advirtió que el gobierno federal ya comenzó a retener los fondos asignados a esos estados y continuará haciéndolo hasta que accedan a colaborar. “No enviaremos más recursos hasta que cumplan y nos lo digan y nos permitan asociarnos con ellos para erradicar este fraude y proteger a estos contribuyentes estadounidenses”, afirmó.

Tras estas declaraciones de la secretaria de la Agricultura, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó la decisión a través de su cuenta oficial en X. ““Pregunta genuina: ¿Por qué la Administración Trump está tan empeñada en que la gente pase hambre?“, escribió.

La disputa entre los demócratas y el gobierno federal

La batalla legal entre varios estados liderados por demócratas y el gobierno federal no es reciente. Hace algunos meses, estas entidades presentaron una demanda con el objetivo de frenar la implementación de este requerimiento.

Desde los estados se argumenta que ya cuentan con mecanismos para verificar si los beneficiarios del programa SNAP cumplen con los requisitos, y que nunca han entregado al gobierno federal grandes cantidades de información confidencial sobre las personas que reciben este apoyo.

Además, los fiscales generales denunciaron que esta exigencia formaría parte de una estrategia impulsada por la administración Trump para recolectar datos personales delicados de la ciudadanía y darles un uso indebido, más allá de lo legalmente permitido.

¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de fondos para SNAP?

La agencia AP informó que aún no se conoce con certeza cuál será el impacto de que los estados demócratas pierdan los fondos administrativos destinados al programa SNAP. No obstante, se ha advertido que el costo de asumir esas responsabilidades podría ser tan alto que algunos estados incluso considerarían retirarse del programa, en lugar de absorber los gastos adicionales.

Por su parte, un vocero del USDA declaró al medio NOTUS que los estados que aún no han entregado la información solicitada tendrán una nueva oportunidad para hacerlo antes de enfrentar consecuencias. “Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos y, si no cumplen, recibirán una advertencia formal de que el USDA retirará sus fondos administrativos”, explicó.

Según AP, el gobierno federal envió la semana pasada una carta a las autoridades estatales para instarlas a cumplir con esta medida. En la misiva se estableció un plazo hasta el 8 de diciembre para responder. Además, la agencia señaló que, conforme a la legislación vigente, el USDA tiene la facultad de retener parte del financiamiento que otorga a los estados para administrar el SNAP si detecta un patrón de incumplimiento en las regulaciones del programa.