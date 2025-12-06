HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025
Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     
USA

Administración de Trump pone en riesgo al programa SNAP en Nueva York y otros estados de Estados Unidos

El programa de alimentación SNAP enfrenta un riesgo inminente en los estados demócratas tras nuevas restricciones impuestas por la administración de Donald Trump.

Programa SNAP en riesgo tras decisión de la administración de Trump.
Programa SNAP en riesgo tras decisión de la administración de Trump. | ABC News

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que brinda apoyo alimentario a millones de personas en Nueva York y otros estados de Estados Unidos, se encuentra en riesgo tras una decisión tomada por la administración de Donald Trump.

Durante una reunión del gabinete realizada el 2 de diciembre, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, anunció que se suspenderá el dinero para gestionar este programa en la mayoría de los estados gobernados por demócratas. La medida entrará en vigor la próxima semana.

Aquella decisión surge luego de que varios gobiernos estatales se negaran a entregar al Departamento de Agricultura (USDA) información personal de los beneficiarios, como sus nombres y situación migratoria, lo que ha generado un conflicto con el gobierno federal.

PUEDES VER: Trump advierte que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”, según documento oficial de EE.UU.

lr.pe

Programa SNAP en peligro

Según lo informado por Rollins, 29 estados liderados por gobiernos republicanos sí respondieron a la solicitud federal, pero otros 21, entre ellos Nueva York, se negaron a entregar los datos requeridos desde febrero.

Frente a esta negativa, la funcionaria advirtió que el gobierno federal ya comenzó a retener los fondos asignados a esos estados y continuará haciéndolo hasta que accedan a colaborar. “No enviaremos más recursos hasta que cumplan y nos lo digan y nos permitan asociarnos con ellos para erradicar este fraude y proteger a estos contribuyentes estadounidenses”, afirmó.

Tras estas declaraciones de la secretaria de la Agricultura, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó la decisión a través de su cuenta oficial en X. ““Pregunta genuina: ¿Por qué la Administración Trump está tan empeñada en que la gente pase hambre?“, escribió.

PUEDES VER: USCIS anuncia los trámites migratorios que quedan suspendidos en EE.UU. para ciudadanos de 19 países

lr.pe

La disputa entre los demócratas y el gobierno federal

La batalla legal entre varios estados liderados por demócratas y el gobierno federal no es reciente. Hace algunos meses, estas entidades presentaron una demanda con el objetivo de frenar la implementación de este requerimiento.

Desde los estados se argumenta que ya cuentan con mecanismos para verificar si los beneficiarios del programa SNAP cumplen con los requisitos, y que nunca han entregado al gobierno federal grandes cantidades de información confidencial sobre las personas que reciben este apoyo.

Además, los fiscales generales denunciaron que esta exigencia formaría parte de una estrategia impulsada por la administración Trump para recolectar datos personales delicados de la ciudadanía y darles un uso indebido, más allá de lo legalmente permitido.

PUEDES VER: Walmart confirma el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas en esta fecha de diciembre

lr.pe

¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de fondos para SNAP?

La agencia AP informó que aún no se conoce con certeza cuál será el impacto de que los estados demócratas pierdan los fondos administrativos destinados al programa SNAP. No obstante, se ha advertido que el costo de asumir esas responsabilidades podría ser tan alto que algunos estados incluso considerarían retirarse del programa, en lugar de absorber los gastos adicionales.

Por su parte, un vocero del USDA declaró al medio NOTUS que los estados que aún no han entregado la información solicitada tendrán una nueva oportunidad para hacerlo antes de enfrentar consecuencias. “Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos y, si no cumplen, recibirán una advertencia formal de que el USDA retirará sus fondos administrativos”, explicó.

Según AP, el gobierno federal envió la semana pasada una carta a las autoridades estatales para instarlas a cumplir con esta medida. En la misiva se estableció un plazo hasta el 8 de diciembre para responder. Además, la agencia señaló que, conforme a la legislación vigente, el USDA tiene la facultad de retener parte del financiamiento que otorga a los estados para administrar el SNAP si detecta un patrón de incumplimiento en las regulaciones del programa.

Notas relacionadas
Sheinbaum destaca buen diálogo con Trump tras reunión en EE.UU. y dice que trabajarán en temas comerciales

Sheinbaum destaca buen diálogo con Trump tras reunión en EE.UU. y dice que trabajarán en temas comerciales

LEER MÁS
Trump advierte que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”, según documento oficial de EE.UU.

Trump advierte que Europa se enfrenta a la “desaparición de su civilización”, según documento oficial de EE.UU.

LEER MÁS
La guerra antidrogas de Donald Trump: dura con Venezuela, flexible con sus aliados

La guerra antidrogas de Donald Trump: dura con Venezuela, flexible con sus aliados

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciudadanía americana 2025: la regla de los 3 meses de USCIS que puede poner en riesgo tu proceso de naturalización

Ciudadanía americana 2025: la regla de los 3 meses de USCIS que puede poner en riesgo tu proceso de naturalización

LEER MÁS
Estados Unidos dispone revisar miles de Green Cards de 19 países: ¿Quiénes integran la lista?

Estados Unidos dispone revisar miles de Green Cards de 19 países: ¿Quiénes integran la lista?

LEER MÁS
Visitas del IRS a domicilio: en qué casos puede ir a la casa de los contribuyentes y cómo actuar correctamente

Visitas del IRS a domicilio: en qué casos puede ir a la casa de los contribuyentes y cómo actuar correctamente

LEER MÁS
Trabajadores de Nueva York recibirán un nuevo aumento salarial respaldado por Kathy Hochul: estos son los montos

Trabajadores de Nueva York recibirán un nuevo aumento salarial respaldado por Kathy Hochul: estos son los montos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

USA

Ciudadanía americana 2025: la regla de los 3 meses de USCIS que puede poner en riesgo tu proceso de naturalización

Estados Unidos dispone revisar miles de Green Cards de 19 países: ¿Quiénes integran la lista?

Visitas del IRS a domicilio: en qué casos puede ir a la casa de los contribuyentes y cómo actuar correctamente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025