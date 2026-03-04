HOYSuscripcion LR Focus

Fernando Olivera acusa a López Aliaga de ‘farsante’: “Semejante representante de la corrupción en el Perú”

El candidato presidencial por el Frente de la Esperanza expresó su deseo de debatir con Rafael López Aliaga, a quien tildó de "mitómano" y criticó por intentar venderse como imagen de la "anticorrupción".

'Popy' Olivera fue invitado del programa 'La verdad a fondo'. Foto: composición LR
Fernando Olivera fue entrevistado por Pedro Salinas y reveló que antes de las elecciones de abril le gustaría tener un debate presidencial con Rafael López Aliaga, a quien llamó “gran farsante” y “mitómano” por intentar mostrarse como el “adalid anticorrupción” cuando es “semejante representante de la corrupción en el Perú”.

“¿Qué ha hecho en su gestión por la seguridad ciudadana? Lo único que ha hecho y que no era necesario hacer era comprar 4.500 motos de las 10.000 que prometió, y ¿qué pasó? Las compró sobrevaluadas… Por favor, entonces que se presente como adalid anticorrupción alguien que en su entraña misma lleva ser parte del sistema de corrupción y que en Lima, francamente, no ha hecho nada de nada”, refutó el líder del Frente de la Esperanza.

En tanto, el también exministro se comprometió a “rescatar la democracia” y defender el “mandato del pueblo” si llega a asumir como jefe de Estado, pero, de la misma manera, espera revertir el hecho de que la gente ya no confíe en los representantes de nuestro país. 

“El político o el candidato es sinónimo de delincuente, y el pueblo ha tomado conciencia. Y la democracia, ¿qué cosa es esta democracia representativa?, ¿qué cosa es el rostro de la democracia representativa?... Es el depravado sexual que tenemos en Palacio de Gobierno, son esos congresistas corruptos, criminales”, expresó Olivera.

Finalmente, el candidato presidencial más conocido como Popy dijo no confiar en las “encuestadoras de la corrupción” y puso como ejemplo puntual el caso de Pedro Castillo en las elecciones del 2021, quien no aparecía entre los primeros lugares, incluso, durante la última semana.  

“Claro que hay votos escondidos, escondidos para las encuestadoras, eso siempre, ¿no es cierto? Es que mira, todos sabemos que el sistema de corrupción parte del principio que todos tienen su precio, las encuestadoras tienen precio, ¿no?... ¡Así estamos, de podridos!… La primera pregunta debería ser ¿quién paga las encuestas? La segunda, ¿por qué el sistema electoral de la corrupción no hace supervisiones cuando se realizan las encuestas? Pero, bueno, no perdamos el tiempo en encuestadoras que más que encuestadoras son manipuladoras”, manifestó Fernando Olivera

