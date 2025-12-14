HOYSuscripcion LR Focus

Comienza el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Chile
🔴 ELECCIONES EN CHILE 2025 EN VIVO: Kast y Jara pelean voto a voto

Mundo

Servel Chile 2025: ¿a qué hora salen los primeros resultados de las elecciones presidenciales entre Kast y Jara?

Las mesas de votación en Chile cierran a las 6.00 p. m. hora local, aunque el cierre se extiende si aún hay electores en fila dentro del local.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) se prepara para entregar los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial de 2025, una jornada decisiva en la que José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrentan por llegar a La Moneda. Con las mesas de votación operativas a lo largo del país y en el extranjero, la atención se centra en los plazos oficiales del conteo y en el momento en que comenzarán a publicarse las cifras preliminares.

De acuerdo con el cronograma electoral, las urnas abren a las 08.00 a. m. y cierran a las 6.00 p. m. hora en Chile, siempre que no queden electores sin sufragar. A partir de ese cierre comienza el escrutinio en los locales de votación y el Servel inicia la entrega de los primeros resultados preliminares, que permiten observar las tendencias iniciales de la contienda presidencial.

PUEDES VER: ¿Qué propone José Antonio Kast? Conoce el plan de gobierno del representante de ultraderecha en Chile

lr.pe

¿Cuándo salen los primeros resultados de la segunda vuelta en Chile?

Los primeros resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial comienzan a difundirse una vez que cierran las mesas de votación y se inicia el conteo de votos en los locales. Con las urnas cerradas a las 6.00 p. m., el Servicio Electoral de Chile suele publicar los primeros cómputos oficiales entre las 7.00 p. m. y 10.00 p. m., cuando ya existe un volumen relevante de mesas escrutadas.

A medida que avanza el conteo y se incorporan más actas al sistema del Servel, los resultados adquieren mayor consistencia y permiten observar tendencias más claras. Por lo general, hacia las 9.30 p. m. o 10.00 p. m. el panorama del resultado presidencial se vuelve más definido, aunque el carácter oficial del proceso se consolida solo con el avance completo del escrutinio.

PUEDES VER: Las propuestas de Jeannette Jara: este es el plan de gobierno de la representante del oficialismo en Chile

lr.pe

¿Que pasa en Chile una vez se conocen los resultados oficiales?

Una vez que el Servicio Electoral de Chile (Servel) entrega los resultados oficiales, el proceso electoral entra en su fase institucional. El organismo proclama formalmente al candidato ganador tras completar el escrutinio y resolver eventuales reclamaciones, paso que luego es ratificado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Con esta validación, el resultado adquiere plena validez legal y se cierra el ciclo electoral iniciado con la votación.

Tras la proclamación, se activa el período de transición presidencial, en el que el mandatario electo comienza a conformar su equipo y coordina con el gobierno saliente el traspaso de funciones. Este proceso culmina el 11 de marzo, fecha en la que el nuevo presidente o presidenta asume oficialmente el cargo ante el Congreso Nacional, en Valparaíso, y da inicio a un nuevo período de gobierno en Chile.

