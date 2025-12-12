HOYSuscripcion LR Focus

México confirma primer caso de influenza A H3N2 subclado K, la ‘supergripe’ que afecta a varios países de Europa

La persona afectada se recuperó tras recibir tratamiento ambulatorio con antivirales, como confirmaron las autoridades sanitarias de México.

México confirmó su primer caso de influenza A H3N2 subclado K.
México confirmó su primer caso de influenza A H3N2 subclado K. | Difusión

La Secretaría de Salud de México informó este viernes sobre la detección del primer caso en el país de la influenza A H3N2 subclado K, una variante del virus de la influenza estacional que ya ha sido identificada en otras partes del mundo. Según precisaron las autoridades sanitarias, el caso fue detectado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en el marco de los procedimientos regulares de vigilancia epidemiológica de México.

“El INER confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona”, detalló la Secretaría en una nota informativa. De acuerdo con el reporte, la persona afectada respondió positivamente a la atención médica estándar. “Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”, señaló la entidad.

Una gripe que azota a Europa

Europa atraviesa una de las temporadas de gripe más intensas en años, marcada por la expansión temprana de la variante A/H3N2, especialmente su sublinaje K. En el Reino Unido, los hospitales sufren el aumento de casos diarios en 1.717 personas, de las cuales 69 permanecen en cuidados intensivos y las consultas médicas se han visto desbordadas, mientras la inmunidad de la población frente a este subtipo es menor que en temporadas recientes.

Todos los grupos de edad se ven afectados, aunque los niños presentan las tasas de infección más altas y suelen ser los primeros en contraer la enfermedad y propagarla en sus hogares. Se estima que hasta el 20% de la población contrae la gripe cada año.

En tanto, el Reino Unido se prepara para lo que podría ser su peor temporada de gripe desde 2010. La Agencia de Seguridad Sanitaria prevé que la próxima semana unos 8.000 pacientes podrían estar hospitalizados por complicaciones del virus. Actualmente, las hospitalizaciones aumentaron un 63% respecto a la semana anterior y superan en más del 50% las cifras del mismo periodo del año pasado

Ponen paños fríos a la situación

La aparición del primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México coincide con el arranque de la temporada invernal, una época en la que suelen aumentar los contagios de enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza. Sin embargo, la Secretaría de Salud aclaró que esta detección no representa un giro significativo en la situación epidemiológica del país.

Por su parte, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) continúa con “un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso” como parte de las acciones de prevención en salud pública y ha sido fundamental para detectar mutaciones del virus sin que ello implique, necesariamente, un incremento en la gravedad de los casos.

¿Qué es la 'supergripe' de la A H3N2, subclado K?

La Secretaría de Salud de México aclaró, a través de un comunicado, que esta nueva variante comparte características con la influenza estacional que se presenta cada año. Por ello, "su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación”.

A pesar de tratarse de una mutación del virus, las autoridades sanitarias descartaron que esta variante sea más agresiva o que incremente el riesgo de mortalidad. En ese sentido, los protocolos clínicos, como el diagnóstico, el aislamiento de casos y el uso de antivirales, permanecen sin cambios respecto a los aplicados históricamente frente a la influenza tipo A.

Detectar subclados como este forma parte del trabajo habitual de vigilancia virológica y no significa que exista una situación de emergencia. Además, expresiones como “supergripe” suelen surgir en los medios cuando hay una presión inusual sobre los servicios de salud, pero no reflejan necesariamente un mayor peligro asociado al virus.

