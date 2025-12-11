HOYSuscripcion LR Focus

Bad Bunny sufre aparatosa caída durante concierto en México y queda tendido en el suelo

Famoso cantante urbano Bad Bunny sufrió un fuerte percance mientras interpretaba su canción ‘Efecto’ ante 60,000 espectadores en México. 

Bad Bunny viene cumpliendo su gira mundial 'DtMF World’. Foto: Composición LR/Instagram.
Bad Bunny viene cumpliendo su gira mundial 'DtMF World'. Foto: Composición LR/Instagram.

Bad Bunny comenzó su gira mundial ‘DtMF World’ en México protagonizando una fuerte caída mientras interpretaba la canción ‘Efecto’ ante 60,000 espectadores. El cantante de música urbana se resbaló y permaneció en el suelo mirando al público con una pequeña sonrisa, para luego continuar con el show como si nada hubiera pasado.

El impase ocurrió en el escenario alterno llamado, ‘La casita’, ubicado en el centro del recinto. Bad Bunny se subió a la parte del techo, como suele hacer en sus presentaciones, y protagonizó el accidente debido a la lluvia que sorprendió al artista.

lr.pe

Bad Bunny protagonizada caída durante su concierto en México

Tras caer, Bad Bunny permaneció tendido en suelo por unos segundos y luego continuó con su canción “¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!”, gritó el cantante. El público estalló en júbilo y aplaudió la actitud del cantante quien se repuso y volvió a tomar rápidamente el control del concierto.

El clip de la caída del considerado máximo exponente del reguetón se volvió viral en Tiktok acumulando millones de visualizaciones. El próximo concierto del llamado ‘conejo malo’ será el viernes 12 de diciembre, y su gira en ese país continuará hasta el domingo 21 de diciembre.

lr.pe

¿Cuándo serán los conciertos de Bad Bunny en Lima?

Bad Bunny ofrecerá dos conciertos en Lima como parte de su tour ‘DtMF World’ el 16 y 17 de enero de 2026 a darse en el Estadio Nacional. Allí interpretará sus mejores temas como ‘La mudanza’, ‘Callaita’, ‘Pitorro de coco’, ‘Turista’, ‘Baile inolvidable’, ‘Tití me preguntó’, ‘Neverita’, y ‘Si veo a tu mamá’.

