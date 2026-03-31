Científicos descubren restos de lagos milenarios en el Sáhara que podrían haber influido en el auge del antiguo Egipto

El estudio revela que, durante el Periodo Húmedo Africano, el Sáhara era un paisaje vibrante con lagos. | Foto: Composición LR | IA | Freepik

El estudio revela que, durante el Periodo Húmedo Africano, el Sáhara era un paisaje vibrante con lagos. | Foto: Composición LR | IA | Freepik

Un equipo internacional de investigadores reveló la existencia de antiguos cuerpos de agua ocultos en cráteres volcánicos del Sáhara, un hallazgo que replantea la historia climática de la región y abre nuevas hipótesis sobre los orígenes de las primeras civilizaciones. El estudio, titulado Hydroclimate variability in the central Sahara during the Holocene y publicado en la revista Nature Communications, fue liderado por expertos de la Freie Universität Berlin y el Instituto Max Planck de Meteorología.

La investigación se centra en el macizo volcánico del Tibesti, donde cráteres como el Trou au Natron habrían albergado lagos profundos durante miles de años. Este descubrimiento contradice la visión tradicional de un desierto permanentemente árido y sugiere que estas zonas actuaron como refugios climáticos en medio de un entorno cada vez más seco.

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Un Sáhara verde y lleno de vida

Durante el llamado periodo húmedo africano, hace entre 11.500 y 5.000 años, el actual desierto fue un paisaje muy distinto, dominado por sabanas, ríos temporales y fauna abundante. En ese contexto, los lagos ubicados en los cráteres del Tibesti no solo persistieron en el tiempo, sino que recibieron niveles de precipitación considerablemente superiores a los de las llanuras circundantes.

Simulaciones climáticas de alta resolución indican que hacia el 7.000 a. C., estas zonas montañosas registraban hasta 10 veces más lluvias que las regiones cercanas. Esta diferencia habría permitido la existencia de ecosistemas estables y potencialmente habitables, incluso cuando otras áreas del Sáhara comenzaban a secarse de forma progresiva.

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El papel clave de los vientos del norte

Uno de los aspectos más innovadores del estudio es el origen de las precipitaciones. A diferencia de lo que sostenía la teoría dominante —que atribuía las lluvias al monzón africano desde el sur—, los investigadores encontraron que gran parte de la humedad provenía del norte, transportada desde el mar Mediterráneo.

Este fenómeno se explica por corrientes de aire en altura que, al chocar con la geografía elevada del Tibesti, provocaban lluvias intensas en zonas muy específicas. Este mecanismo no solo permitió la formación de lagos duraderos, sino que también revela limitaciones en los modelos climáticos tradicionales, que no captaban estos efectos locales.

Claves sobre el origen de las civilizaciones

Más allá del clima, el hallazgo tiene implicaciones para la historia humana. La existencia de lagos profundos —de hasta 330 metros— en medio de un entorno hostil plantea la posibilidad de que estas áreas hayan servido como refugios para comunidades humanas en tránsito.

Algunas teorías sugieren que estos enclaves pudieron facilitar migraciones hacia el valle del Nilo, contribuyendo indirectamente al surgimiento de las primeras sociedades agrícolas en el Egipto antiguo. Aunque aún no hay evidencia arqueológica concluyente, la coincidencia temporal entre estos lagos y el desarrollo temprano de estas culturas refuerza esta hipótesis.

Lecciones para el presente y el futuro

El descubrimiento también plantea interrogantes sobre el presente. Los científicos advierten que los modelos climáticos actuales aún tienen dificultades para captar fenómenos locales en regiones montañosas, lo que podría limitar la capacidad de anticipar cambios extremos.

Comprender lo ocurrido en el Sahara hace miles de años podría ser clave para prever eventos similares en otras partes del mundo. Más allá de reescribir el pasado, este hallazgo invita a repensar cómo los cambios climáticos pueden transformar paisajes considerados inmutables y, con ello, influir en el desarrollo de las sociedades humanas.