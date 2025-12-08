HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Debate Anatel en Chile: ¿a qué hora y cómo ver el último encuentro entre Kast y Jara antes de las elecciones?

El Debate Anatel 2025, entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 21:00 horas en TVN, siendo el último antes del balotaje en Chile.

El último debate organizado por Anatel llegará con un formato renovado y una duración estimada de dos horas y media. Foto: Composición LR/AFP.
El último debate organizado por Anatel llegará con un formato renovado y una duración estimada de dos horas y media. Foto: Composición LR/AFP.

El próximo Debate Anatel 2025 que enfrentará a Jeannette Jara y José Antonio Kast — el último antes del balotaje presidencial en Chile — se realizará el martes 9 de diciembre de 2025 a las 21:00 horas (19:00 horas, Perú). Esta cita televisiva tendrá lugar en el Estudio 2 de Televisión Nacional de Chile (TVN), en Santiago, considerado el foro final antes del cierre formal de la campaña electoral.

El debate será transmitido de forma simultánea por todos los canales miembros de Asociación Nacional de Televisión (Anatel) —incluyendo TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, La Red y TV+— además de sus plataformas digitales, lo que garantizará una cobertura amplia y accesible para millones de espectadores.

La expectativa es alta, pues este será el último cara a cara antes de la segunda vuelta electoral del domingo 14 de diciembre, y representa una última oportunidad para que ambos candidatos expongan sus propuestas de gobierno en un contexto de alta polarización.

PUEDES VER: Jara y Kast buscan convencer a indecisos chilenos en último debate presidencial a seis días de las elecciones

¿Cómo ver el debate Anatel en Chile?

El Debate Anatel 2025 se podrá ver en vivo por todos los canales de televisión abierta afiliados a Asociación Nacional de Televisión (Anatel), entre los que se incluyen TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13. Además, la señal será simultánea: cualquier canal miembro de Anatel emitirá el debate al mismo tiempo.

Si no puedes acceder a televisión tradicional, también podrás seguir la transmisión online a través de las plataformas digitales de esos canales: por ejemplo, el sitio web de Chilevisión (CHV.cl), su aplicación móvil (MiCHV), o el streaming/web de Canal 13. Esto permite que el debate sea accesible desde computadores, smartphones o Smart TV, tanto en Chile como desde el extranjero.

¿Cuánto dura el debate entre Kast y Jara?

El último debate organizado por Anatel llegará con un formato renovado y una duración estimada de dos horas y media. A diferencia del encuentro anterior, los candidatos estarán sentados frente a un mesón, lo que busca propiciar una conversación más directa.

Esta edición ampliará significativamente los contenidos: en lugar de los cuatro bloques de la primera vuelta, ahora se desarrollarán nueve segmentos temáticos, cada uno conducido por un periodista distinto y con preguntas preparadas bajo estricta reserva por los equipos de prensa de los canales.

Además, el debate incluirá dos bloques de preguntas cruzadas que permitirán la interpelación directa entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, un formato pensado para generar mayor contraste entre sus propuestas. Al finalizar, cada aspirante contará con espacio para entregar un mensaje de cierre. Cabe señalar que ninguno podrá utilizar dispositivos electrónicos durante la transmisión; solamente se les permitirá tener papel y lápiz sobre el mesón.

