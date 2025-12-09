Reportan un fallecido y un herido grave tras fuerte tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky: policía detuvo un sospechoso
El gobernador de Kentucky informó sobre un tiroteo dentro del campus universitario en Estados Unidos y reportó dos heridos. Las autoridades anunciaron el confinamiento temporal de la sede.
Medios de Estados Unidos informaron que se produjo un tiroteo en el campus de Universidad Estatal de Kentucky. Según los últimos reporteros, la policía de Frankfort recibió una alerta a las 3:35 p. m. de un tirador, quien fue intervenido y puesto bajo custodia por las autoridades.
Además, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó sobre un tiroteo y reportó dos heridos. Añadió que prometió proporcionar más detalles a medida que se disponga de información adicional. "Recemos por todos los afectados", publicó en su cuenta de X.
Tiroteo en Estados Unido deja dos heriados