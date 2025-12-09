Un funcionario de la Universidad Estatal de Kentucky confirmó a WKYT que el tiroteo ocurrió en el área del campus sur. | Foto: WKYT

Medios de Estados Unidos informaron que se produjo un tiroteo en el campus de Universidad Estatal de Kentucky. Según los últimos reporteros, la policía de Frankfort recibió una alerta a las 3:35 p. m. de un tirador, quien fue intervenido y puesto bajo custodia por las autoridades.

Además, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó sobre un tiroteo y reportó dos heridos. Añadió que prometió proporcionar más detalles a medida que se disponga de información adicional. "Recemos por todos los afectados", publicó en su cuenta de X.

Tiroteo en Estados Unido deja dos heriados