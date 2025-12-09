HOYSuscripcion LR Focus

Reportan un fallecido y un herido grave tras fuerte tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky: policía detuvo un sospechoso

El gobernador de Kentucky informó sobre un tiroteo dentro del campus universitario en Estados Unidos y reportó dos heridos. Las autoridades anunciaron el confinamiento temporal de la sede.

Un funcionario de la Universidad Estatal de Kentucky confirmó a WKYT que el tiroteo ocurrió en el área del campus sur.
Un funcionario de la Universidad Estatal de Kentucky confirmó a WKYT que el tiroteo ocurrió en el área del campus sur.

Medios de Estados Unidos informaron que se produjo un tiroteo en el campus de Universidad Estatal de Kentucky. Según los últimos reporteros, la policía de Frankfort recibió una alerta a las 3:35 p. m. de un tirador, quien fue intervenido y puesto bajo custodia por las autoridades.

Además, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó sobre un tiroteo y reportó dos heridos. Añadió que prometió proporcionar más detalles a medida que se disponga de información adicional. "Recemos por todos los afectados", publicó en su cuenta de X.

Tiroteo en Estados Unidos deja dos heridos

