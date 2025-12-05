HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Mundo

China alista un tren bala que cruzará un megatúnel submarino de más de 120 km y que conectará dos grandes ciudades

Con una inversión superior a 220.000 millones de yuanes, el proyecto transformará la logística de China y se integrará a la red ferroviaria de alta velocidad.

China alista un megatúnel submarino de más de 120 km de longitud que estaría listo en 10 o 15 años.
China alista un megatúnel submarino de más de 120 km de longitud que estaría listo en 10 o 15 años. | Difusión

China avanza con uno de los proyectos de infraestructura más desafiantes de su historia: la construcción de un túnel submarino de 123 kilómetros que permitirá conectar las ciudades de Dalian y Yantai en solo 40 minutos. Actualmente, esta ruta terrestre puede tardar más de seis horas en completarse.

La iniciativa, cuya inversión supera los 220.000 millones de yuanes (alrededor de US$36.000 millones), está proyectada para transformar el sistema logístico del país y marcar un nuevo precedente en el desarrollo del transporte ferroviario de alta velocidad.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: China supera a Japón con un nuevo y moderno tren bala: viaja a más de 400 km/h y es el más veloz del mundo

lr.pe

Así será el megatúnel del estrecho de Bohai

El ambicioso proyecto está diseñado con una estructura dividida en tres componentes esenciales. Se construirán dos túneles paralelos para trenes de alta velocidad, acompañados por un corredor central que servirá tanto para labores de mantenimiento como para situaciones de emergencia.

Gracias a esta infraestructura, los trenes podrán desplazarse a velocidades de hasta 250 km/h bajo el mar, lo que garantizará una conexión directa entre las penínsulas de Liaodong y Shandong, una región estratégica para el desarrollo industrial, portuario y comercial de China.

La obra incorporará tecnología de seguridad de última generación, con sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización, sensores estructurales y salidas de emergencia, medidas clave en una zona con presencia de actividad sísmica.

PUEDES VER: China refuerza su poder militar al presentar un misil hipersónico que representa una amenaza para Japón

lr.pe

La importancia estratégica del proyecto para China

La construcción de esta nueva conexión subterránea apunta a solucionar una barrera histórica en el transporte entre Dalian y Yantai, dos ciudades que actualmente dependen de rutas terrestres extensas o del tránsito marítimo, alternativas que resultan tanto lentas como costosas.

Con la puesta en marcha del túnel, se prevé una notable reducción en los costos logísticos para sectores industriales y portuarios, así como un incremento en la frecuencia del transporte tanto de carga como de pasajeros. Además, se espera la integración total con la red nacional de trenes de alta velocidad, fortaleciendo así la conectividad y dinamizando el comercio regional.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el proyecto generaría ingresos anuales por encima de los 20.000 millones de yuanes, lo que lo posiciona como una inversión estratégica con un retorno asegurado a largo plazo.

PUEDES VER: China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un enorme barco eléctrico en Sudamérica

lr.pe

¿Cuándo estaría listo el proyecto?

Actualmente, el proyecto sigue en fase de planificación y análisis técnico. Los especialistas estiman que la construcción podría extenderse entre 10 y 15 años, ya que se trata de una obra sin precedentes en cuanto a escala e ingeniería.

Cuando esté terminado, se convertirá en el túnel submarino más largo del mundo y en una referencia global para futuros desarrollos que necesiten atravesar grandes masas de agua sin recurrir a puentes o rutas costeras.

China apuesta a que este corredor ferroviario no solo transforme el transporte, sino que también se consolide como un ícono de la ingeniería contemporánea, capaz de marcar un antes y un después en la forma en que se concibe la movilidad y el crecimiento territorial durante las próximas décadas.

Los principales desafíos del túnel submarino

El terreno submarino donde se proyecta construir el túnel presenta una geografía muy irregular, con zonas donde la profundidad es de apenas 10 metros y otras que superan los 85. A esto se suma un factor de alto riesgo: la presencia de fallas geológicas activas en una región conocida por su fuerte actividad sísmica.

Una de estas fallas, la de Tan-Lu, una de las más dinámicas del país, se encuentra en las cercanías, lo que exige estudios geológicos detallados y soluciones de ingeniería que permitan garantizar la seguridad de la infraestructura ante posibles movimientos telúricos.

Pero no solo se trata de un desafío técnico. El trazado del túnel también atraviesa áreas de gran valor ecológico. Se trata del hábitat natural de la foca manchada, una especie protegida en China, y de una zona clave en las rutas migratorias de diversas especies de peces y aves.

Notas relacionadas
Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

LEER MÁS
China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

LEER MÁS
China supera a Japón con un nuevo y moderno tren bala: viaja a más de 400 km/h y es el más veloz del mundo

China supera a Japón con un nuevo y moderno tren bala: viaja a más de 400 km/h y es el más veloz del mundo

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

Muere la influencer ‘Bikergirl’ en un accidente en moto: horas antes dejó un mensaje que predice su fatal desenlace

LEER MÁS
Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

Resultados del CNE EN VIVO: ¿quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cuál es la distribución del nuevo Congreso?

LEER MÁS
China supera a Japón con un nuevo y moderno tren bala: viaja a más de 400 km/h y es el más veloz del mundo

China supera a Japón con un nuevo y moderno tren bala: viaja a más de 400 km/h y es el más veloz del mundo

LEER MÁS
Fallece el teniente coronel José María Sánchez Silva: primer militar en reconocer su homosexualidad en España

Fallece el teniente coronel José María Sánchez Silva: primer militar en reconocer su homosexualidad en España

LEER MÁS
La ruta de las armas de EE.UU. a Haití que alimenta a las bandas criminales y goza del silencio de Donald Trump

La ruta de las armas de EE.UU. a Haití que alimenta a las bandas criminales y goza del silencio de Donald Trump

LEER MÁS
Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

Trump presenta estrategia para aumentar influencia de EE.UU. en América Latina: "La era de migraciones debe llegar a su fin"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Mundo

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025? Resultados del CNE EN VIVO y distribución del Congreso

Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

Estados Unidos frena solicitudes migratorias de 19 países por representar "amenazas contra la seguridad nacional"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025