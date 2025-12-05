China alista un megatúnel submarino de más de 120 km de longitud que estaría listo en 10 o 15 años. | Difusión

China avanza con uno de los proyectos de infraestructura más desafiantes de su historia: la construcción de un túnel submarino de 123 kilómetros que permitirá conectar las ciudades de Dalian y Yantai en solo 40 minutos. Actualmente, esta ruta terrestre puede tardar más de seis horas en completarse.

La iniciativa, cuya inversión supera los 220.000 millones de yuanes (alrededor de US$36.000 millones), está proyectada para transformar el sistema logístico del país y marcar un nuevo precedente en el desarrollo del transporte ferroviario de alta velocidad.

Así será el megatúnel del estrecho de Bohai

El ambicioso proyecto está diseñado con una estructura dividida en tres componentes esenciales. Se construirán dos túneles paralelos para trenes de alta velocidad, acompañados por un corredor central que servirá tanto para labores de mantenimiento como para situaciones de emergencia.

Gracias a esta infraestructura, los trenes podrán desplazarse a velocidades de hasta 250 km/h bajo el mar, lo que garantizará una conexión directa entre las penínsulas de Liaodong y Shandong, una región estratégica para el desarrollo industrial, portuario y comercial de China.

La obra incorporará tecnología de seguridad de última generación, con sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización, sensores estructurales y salidas de emergencia, medidas clave en una zona con presencia de actividad sísmica.

La importancia estratégica del proyecto para China

La construcción de esta nueva conexión subterránea apunta a solucionar una barrera histórica en el transporte entre Dalian y Yantai, dos ciudades que actualmente dependen de rutas terrestres extensas o del tránsito marítimo, alternativas que resultan tanto lentas como costosas.

Con la puesta en marcha del túnel, se prevé una notable reducción en los costos logísticos para sectores industriales y portuarios, así como un incremento en la frecuencia del transporte tanto de carga como de pasajeros. Además, se espera la integración total con la red nacional de trenes de alta velocidad, fortaleciendo así la conectividad y dinamizando el comercio regional.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el proyecto generaría ingresos anuales por encima de los 20.000 millones de yuanes, lo que lo posiciona como una inversión estratégica con un retorno asegurado a largo plazo.

¿Cuándo estaría listo el proyecto?

Actualmente, el proyecto sigue en fase de planificación y análisis técnico. Los especialistas estiman que la construcción podría extenderse entre 10 y 15 años, ya que se trata de una obra sin precedentes en cuanto a escala e ingeniería.

Cuando esté terminado, se convertirá en el túnel submarino más largo del mundo y en una referencia global para futuros desarrollos que necesiten atravesar grandes masas de agua sin recurrir a puentes o rutas costeras.

China apuesta a que este corredor ferroviario no solo transforme el transporte, sino que también se consolide como un ícono de la ingeniería contemporánea, capaz de marcar un antes y un después en la forma en que se concibe la movilidad y el crecimiento territorial durante las próximas décadas.

Los principales desafíos del túnel submarino

El terreno submarino donde se proyecta construir el túnel presenta una geografía muy irregular, con zonas donde la profundidad es de apenas 10 metros y otras que superan los 85. A esto se suma un factor de alto riesgo: la presencia de fallas geológicas activas en una región conocida por su fuerte actividad sísmica.

Una de estas fallas, la de Tan-Lu, una de las más dinámicas del país, se encuentra en las cercanías, lo que exige estudios geológicos detallados y soluciones de ingeniería que permitan garantizar la seguridad de la infraestructura ante posibles movimientos telúricos.

Pero no solo se trata de un desafío técnico. El trazado del túnel también atraviesa áreas de gran valor ecológico. Se trata del hábitat natural de la foca manchada, una especie protegida en China, y de una zona clave en las rutas migratorias de diversas especies de peces y aves.