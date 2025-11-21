Francia: expresidente Nicolas Sarkozy publicará libro sobre sus 20 días en la cárcel por asociación ilícita

Nicolas Sarkozy fue sentenciado por asociación ilícita en el caso del financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007. | Foto: AFP

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció que el 10 de diciembre publicará el libro "Le journal d'un prisonnier" (Diario de un preso), en el que relatará sus 20 días en prisión por asociación ilícita.

Como se recuerda, Nicolas Sarkozy entró el 21 de octubre a la cárcel parisina de la Santé tras ser condenado por asociación ilícita en el caso de la financiación de su campaña electoral de 2007.

Sin embargo, ese mismo día solicitó la libertad condicional (una opción permitida para mayores de 70 años) y el 10 de noviembre quedó en libertad, a la espera del juicio de apelación previsto para marzo.

"En la cárcel, no hay nada que ver ni nada que hacer. Olvido el silencio que no existe en la Santé, donde hay mucho que escuchar", reza un extracto del libro publicado en la red social X.

"El ruido allí, por desgracia, es constante. Como en el desierto, la vida interior se fortalece en la prisión", escribió el expresidente, de acuerdo al corto fragmento.

Sarkozy fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para conseguir fondos y financiar ilegalmente su victoriosa campaña de 2007.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en última instancia, el tribunal subrayó que sí salió de Libia, por lo que lo condenó por asociación ilícita.

Su condena estuvo acompañada de polémica, ya que el tribunal ordenó su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. Nicolas Sakozy se declara inocente.

El político conservador se convirtió en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y el primero de un país ya dentro de la Unión Europea.

Esta condena no es la primera. Suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y también tiene más causas abiertas.