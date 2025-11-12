HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo
LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     
Mundo

Maduro firma ley de defensa integral para responder ante una eventual agresión militar de Estados Unidos

Maduro firmó una ley para crear comandos especiales a fin de preparar a Venezuela frente a amenazas externas. Ellos coordinarán acciones entre el Gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la ciudadanía.

Nicolás Maduro firmó una ley para crear comandos especiales en Venezuela.
Nicolás Maduro firmó una ley para crear comandos especiales en Venezuela. | Composición LR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó una nueva ley que establece la creación de comandos especiales orientados a garantizar la “defensa integral” del país. Esta medida se adopta en medio de un clima de creciente tensión con Estados Unidos, conflicto que ya se prolonga por más de dos meses.

La normativa, compuesta por 22 artículos, recopila los principios históricos de la estrategia defensiva nacional, los cuales se remontan al inicio del siglo XIX, época en la que Venezuela emprendió su lucha por la independencia frente al dominio español.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

lr.pe

"Han sido semanas de locura imperial", asegura Maduro

Durante una intervención televisada por el canal estatal VTV, Maduro explicó que la ley de creación de comandos especiales tiene como objetivo preparar a Venezuela ante eventuales amenazas externas. "El concepto de defensa integral se lo hemos explicado bastante a nuestro pueblo en estas 14 semanas de locura imperial, locura criminal imperial, en esta guerra psicológica permanente que ellos (EE.UU.), de manera fallida, practican todos los días y por todos los lados”.

En ese contexto, el jefe de Estado señaló que la doctrina establecida por esta normativa contempla dos tipos de confrontación: la lucha no armada y la lucha armada y aclaró que existe una fase de transición entre ambas modalidades. A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que la nueva ley es el resultado de un trabajo prolongado.

PUEDES VER: Maduro exige a los líderes de América Latina a pedir el fin de los ataques de EE.UU. cerca de Venezuela

lr.pe

Así funcionan los comandos de defensa integral

Maduro anunció que reciente norma establece formalmente, bajo el marco constitucional, la creación de los comandos de defensa integral en todo Venezuela. Estos organismos estarán presentes a nivel nacional, en cada estado y en los 335 municipios del país. Según indicó, estas unidades cuentan con funciones, estructuras y objetivos definidos para cada fase de actuación.

Asimismo, detalló que estos comandos deberán comenzar a operar desde la medianoche y tendrán la responsabilidad de coordinar acciones entre el Gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la ciudadanía. Además, la ley también contempla la formación de comités de trabajo, cuya labor será colaborar en la ejecución de los planes de defensa nacional. También se implementarán “salas situacionales” encargadas de recolectar, analizar e interpretar información estratégica dentro de sus respectivas zonas.

"Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, los comandos están listos para ganar y para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía. Queremos paz. Paz, paz, paz. Pero frente a la máxima presión, debemos tener la máxima preparación”, expresó el líder venezolano.

PUEDES VER: Zohran Mamdani y su postura frente al régimen de Nicolás Maduro: “No comparto la lógica de poder"

lr.pe

El despliegue militar en Venezuela

El último martes, el régimen de Maduro ordenó un amplio despliegue de militar en todo el territorio venezolano, en respuesta a las tensiones que mantiene Washington en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico.

La movilización, ejecutada por el ministro Vladimir Padrino, marca el inicio de una nueva etapa del denominado Plan Independencia 200. De acuerdo con el comunicado oficial, se elevaron los niveles de alerta en todas las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Dicho plan es una estrategia que movilizará a las fuerzas armadas, la milicia bolivariana y los cuerpos policiales en todo el territorio nacional. Activado en septiembre de 2025, el plan busca garantizar la "soberanía, la paz y la defensa nacional" frente a lo que el régimen considera amenazas extranjeras.

Notas relacionadas
Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

Crece la tensión entre Colombia y EE.UU. tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

LEER MÁS
Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

LEER MÁS
El mayor hallazgo de petróleo en la Antártida: la gran reserva de oro negro que un país descubrió y superaría a Venezuela

El mayor hallazgo de petróleo en la Antártida: la gran reserva de oro negro que un país descubrió y superaría a Venezuela

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

LEER MÁS
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
Rusia rechaza bombardeos de EE. UU. y considera "inaceptables" los ataques a supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela

Rusia rechaza bombardeos de EE. UU. y considera "inaceptables" los ataques a supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela

LEER MÁS
Israel anuncia que abre paso fronterizo en Gaza para permitir la entrada permanente de ayuda humanitaria

Israel anuncia que abre paso fronterizo en Gaza para permitir la entrada permanente de ayuda humanitaria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Mundo

El mayor hallazgo de oro negro en la Antártida: la gran reserva de petróleo que un país descubrió y superaría a Venezuela

Reino Unido suspende ayuda de inteligencia a Estados Unidos tras ataques marítimos en el Caribe

Seguridad y economía protagonizan el último debate previo a las elecciones presidenciales en Chile 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025