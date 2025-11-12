El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó una nueva ley que establece la creación de comandos especiales orientados a garantizar la “defensa integral” del país. Esta medida se adopta en medio de un clima de creciente tensión con Estados Unidos, conflicto que ya se prolonga por más de dos meses.

La normativa, compuesta por 22 artículos, recopila los principios históricos de la estrategia defensiva nacional, los cuales se remontan al inicio del siglo XIX, época en la que Venezuela emprendió su lucha por la independencia frente al dominio español.

"Han sido semanas de locura imperial", asegura Maduro

Durante una intervención televisada por el canal estatal VTV, Maduro explicó que la ley de creación de comandos especiales tiene como objetivo preparar a Venezuela ante eventuales amenazas externas. "El concepto de defensa integral se lo hemos explicado bastante a nuestro pueblo en estas 14 semanas de locura imperial, locura criminal imperial, en esta guerra psicológica permanente que ellos (EE.UU.), de manera fallida, practican todos los días y por todos los lados”.

En ese contexto, el jefe de Estado señaló que la doctrina establecida por esta normativa contempla dos tipos de confrontación: la lucha no armada y la lucha armada y aclaró que existe una fase de transición entre ambas modalidades. A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que la nueva ley es el resultado de un trabajo prolongado.

Así funcionan los comandos de defensa integral

Maduro anunció que reciente norma establece formalmente, bajo el marco constitucional, la creación de los comandos de defensa integral en todo Venezuela. Estos organismos estarán presentes a nivel nacional, en cada estado y en los 335 municipios del país. Según indicó, estas unidades cuentan con funciones, estructuras y objetivos definidos para cada fase de actuación.

Asimismo, detalló que estos comandos deberán comenzar a operar desde la medianoche y tendrán la responsabilidad de coordinar acciones entre el Gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la ciudadanía. Además, la ley también contempla la formación de comités de trabajo, cuya labor será colaborar en la ejecución de los planes de defensa nacional. También se implementarán “salas situacionales” encargadas de recolectar, analizar e interpretar información estratégica dentro de sus respectivas zonas.

"Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, los comandos están listos para ganar y para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía. Queremos paz. Paz, paz, paz. Pero frente a la máxima presión, debemos tener la máxima preparación”, expresó el líder venezolano.

El despliegue militar en Venezuela

El último martes, el régimen de Maduro ordenó un amplio despliegue de militar en todo el territorio venezolano, en respuesta a las tensiones que mantiene Washington en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico.

La movilización, ejecutada por el ministro Vladimir Padrino, marca el inicio de una nueva etapa del denominado Plan Independencia 200. De acuerdo con el comunicado oficial, se elevaron los niveles de alerta en todas las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Dicho plan es una estrategia que movilizará a las fuerzas armadas, la milicia bolivariana y los cuerpos policiales en todo el territorio nacional. Activado en septiembre de 2025, el plan busca garantizar la "soberanía, la paz y la defensa nacional" frente a lo que el régimen considera amenazas extranjeras.