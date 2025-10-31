NASA responde a Kim Kardashian tras dudar de la llegada del hombre a la Luna: "Hemos ido 6 veces"

La NASA invitó a Kim Kardashian a conocer sus instalaciones en Florida. | Foto: AFP

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) respondió a Kim Kardashian, quien puso en duda la veracidad de la misión que llevó al hombre a la Luna en 1969, reavivando las teorías conspirativas sobre el histórico alunizaje.

Sean Duffy, administrador interino de la agencia espacial de Estados Unidos, utilizó su cuenta oficial en X para responder a la socialité, modelo y empresaria norteamericana. "Sí, ya hemos ido a la Luna... ¡seis veces!", escribió el funcionario.

Declaraciones fueron brindadas en su serie 'Las Kardashian'

En el último episodio de su serie 'Las Kardashian', Kim Kardashian expresó su escepticismo sobre la misión Apolo 11 de 1969, durante la cual los astronautas Buzz Aldrin y Neil Armstrong dieron los primeros pasos en la superficie lunar.

"Te estoy enviando un millón de artículos con Buzz Aldrin y el otro", dice Kim Kardashian a su coprotagonista, Sarah Paulson, en el programa. Luego lee una cita que atribuye a Aldrin, respondiendo a una pregunta sobre el momento más aterrador de la expedición.

"No hubo un momento aterrador porque no ocurrió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió", afirma Kim Kardashian en su show.

No queda claro a qué artículo se refiere, ni si los comentarios son realmente de Buzz Aldrin.

NASA invita a Kim Kardashian a conocer sus instalaciones

Kim Kardashian volvió a afirmar poco después que la misión espacial es falsa ya que existen algunos videos de Buzz Aldrin hablando de que no ocurrió. Según ella, él lo dice todo el tiempo ahora en entrevistas.

El responsable de la NASA, Sean Duffy, etiquetó a Kim Kardashian en su publicación y destacó la misión Artemis, el actual programa de exploración lunar de la agencia.

"Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también", dijo Sean Duffy, quien invitó a Kim Kardashian al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de la misión, el cual aún no tiene fecha prevista.