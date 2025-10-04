HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido
Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     Señor de los Milagros: plan de desvíos para el primer recorrido     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

¿Quién es Christina Koch, la primera mujer que viajará a la luna a través de la misión Artemis II de la NASA?

Christina Koch, la primera mujer que viajará a la Luna, forma parte de la tripulación de Artemis II, misión que la NASA prevé lanzar en febrero de 2026 y que tendrá una duración aproximada de diez días.

Christina Koch soñaba desde niña viajar al espacio inspirada por la imagen de la imagen de la Tierra tomada en 1968 por Bill Anders, miembro del Apolo 8.
Christina Koch soñaba desde niña viajar al espacio inspirada por la imagen de la imagen de la Tierra tomada en 1968 por Bill Anders, miembro del Apolo 8. | Foto: Composición LR/ NASA

La NASA anunció la última semana que prevé lanzar en febrero de 2026 la misión Artemis II, un viaje de diez días alrededor de la Luna que marcará el segundo paso de su ambicioso programa de exploración lunar. El objetivo es preparar el terreno para el regreso del ser humano a la superficie lunar y establecer una presencia permanente en ella.

Entre las cuatro personas tripulantes se encuentra Christina Koch, quien se convertirá en la primera mujer en viajar a la Luna. La acompañarán Reid Wiseman, comandante de la misión; el canadiense Jeremy Hansen; y Victor J. Glover, quien será el primer hombre negro en alcanzar la órbita lunar. La tripulación bautizó su nave Orión con el nombre Integrity, en honor a los valores de confianza, respeto y humildad que, según señalaron, representan el espíritu de su equipo y de todas las personas que trabajan detrás de la misión.

PUEDES VER: China intentará desviar un asteroide este año con dos naves a través de un plan más ambicioso que el de la NASA

lr.pe

¿Quién es Christina Koch?

Christina Koch nació en Grand Rapids, Michigan, y creció en Jacksonville, Carolina del Norte. Desde niña soñaba con viajar al espacio, inspirada por una fotografía icónica: la imagen de la Tierra tomada en 1968 por Bill Anders, miembro del Apolo 8. “El hecho de que hubiera un ser humano detrás del lente hizo que la imagen fuera mucho más profunda y cambiara la forma en que pensábamos sobre nuestro planeta”, dijo Koch en una entrevista con la NASA.

Graduada en Física e Ingeniería Eléctrica, Koch trabajó en el Programa Antártico de Estados Unidos y como ingeniera eléctrica en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, antes de unirse a la NASA en 2013. En 2020 hizo historia al completar el vuelo espacial más largo realizado por una mujer: pasó 328 días en la Estación Espacial Internacional (ISS), apenas 12 días menos que el récord estadounidense de Scott Kelly.

Christina Koch: 10 datos sobre la primera mujer astronauta en una misión espacial a la Luna | National Geographic | National Geographic

Para Christina Koch, el vuelo de Artemis II puede inspirar a nueva generación de científicos. Foto: National Geographic

PUEDES VER: ¡Orgullo para el Perú! Tesis de ingeniero peruano será usado por la NASA para estudiar el clima del espacio

lr.pe

La importancia del vuelo Artemis II para Christina Koch

Para Koch, el vuelo de Artemis II es más que una misión científica: representa la posibilidad de inspirar a una nueva generación, del mismo modo en que las misiones Apolo inspiraron a la suya. “Espero que esta experiencia le permita a otras personas sentir lo mismo que sentí al ver aquella foto por primera vez y hacer del mundo un lugar más optimista”, expresó en una reciente entrevista con la agencia espacial.

El comandante Wiseman adelantó que la nave Integrity podría sobrevolar regiones de la Luna nunca antes vistas, lo que permitirá obtener observaciones inéditas. Koch, como especialista de misión, explicó que las y los astronautas dedicarán tres horas a observar la superficie lunar con sus propios ojos. “Lo creas o no, los ojos humanos son unos de los mejores instrumentos científicos que tenemos”, señaló.

Notas relacionadas
Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

LEER MÁS
China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración del día desde hace 31 años

China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración del día desde hace 31 años

LEER MÁS
China intentará desviar un asteroide este año con dos naves a través de un plan más ambicioso que el de la NASA

China intentará desviar un asteroide este año con dos naves a través de un plan más ambicioso que el de la NASA

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025