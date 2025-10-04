Christina Koch soñaba desde niña viajar al espacio inspirada por la imagen de la imagen de la Tierra tomada en 1968 por Bill Anders, miembro del Apolo 8. | Foto: Composición LR/ NASA

La NASA anunció la última semana que prevé lanzar en febrero de 2026 la misión Artemis II, un viaje de diez días alrededor de la Luna que marcará el segundo paso de su ambicioso programa de exploración lunar. El objetivo es preparar el terreno para el regreso del ser humano a la superficie lunar y establecer una presencia permanente en ella.

Entre las cuatro personas tripulantes se encuentra Christina Koch, quien se convertirá en la primera mujer en viajar a la Luna. La acompañarán Reid Wiseman, comandante de la misión; el canadiense Jeremy Hansen; y Victor J. Glover, quien será el primer hombre negro en alcanzar la órbita lunar. La tripulación bautizó su nave Orión con el nombre Integrity, en honor a los valores de confianza, respeto y humildad que, según señalaron, representan el espíritu de su equipo y de todas las personas que trabajan detrás de la misión.

¿Quién es Christina Koch?

Christina Koch nació en Grand Rapids, Michigan, y creció en Jacksonville, Carolina del Norte. Desde niña soñaba con viajar al espacio, inspirada por una fotografía icónica: la imagen de la Tierra tomada en 1968 por Bill Anders, miembro del Apolo 8. “El hecho de que hubiera un ser humano detrás del lente hizo que la imagen fuera mucho más profunda y cambiara la forma en que pensábamos sobre nuestro planeta”, dijo Koch en una entrevista con la NASA.

Graduada en Física e Ingeniería Eléctrica, Koch trabajó en el Programa Antártico de Estados Unidos y como ingeniera eléctrica en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, antes de unirse a la NASA en 2013. En 2020 hizo historia al completar el vuelo espacial más largo realizado por una mujer: pasó 328 días en la Estación Espacial Internacional (ISS), apenas 12 días menos que el récord estadounidense de Scott Kelly.

La importancia del vuelo Artemis II para Christina Koch

Para Koch, el vuelo de Artemis II es más que una misión científica: representa la posibilidad de inspirar a una nueva generación, del mismo modo en que las misiones Apolo inspiraron a la suya. “Espero que esta experiencia le permita a otras personas sentir lo mismo que sentí al ver aquella foto por primera vez y hacer del mundo un lugar más optimista”, expresó en una reciente entrevista con la agencia espacial.

El comandante Wiseman adelantó que la nave Integrity podría sobrevolar regiones de la Luna nunca antes vistas, lo que permitirá obtener observaciones inéditas. Koch, como especialista de misión, explicó que las y los astronautas dedicarán tres horas a observar la superficie lunar con sus propios ojos. “Lo creas o no, los ojos humanos son unos de los mejores instrumentos científicos que tenemos”, señaló.