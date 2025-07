Bill Gates salió del retiro para apoyar a su hija: trabajó en su startup de compras durante un día

Phoebe Gates, la hija menor de Bill Gates, sigue los pasos de su padre, ya que también fundó su propia empresa tecnológica. Nos referimos a Phia, una startup que ha desarrollado una aplicación de compras impulsada por inteligencia artificial (IA) que promete revolucionar la forma en que adquirimos artículos a través de nuestros teléfonos inteligentes.

Junto a su amiga Sophia Kianni, cofundadora de la startup, Phoebe Gates ha empezado a aparecer en diversos medios estadounidenses para hablar acerca de Phia: Best Price in One Click. Esta aplicación no solo está disponible en App Store, la tienda oficial de Apple, también puedes hallarla como una extensión para Google Chrome. ¿Qué hace?

¿Qué es Phía, la startup de la hija de Bill Gates?

Según detalla Digital Trends, un portal especializado en tecnología, Phia es una aplicación bastante útil para las personas que suelen comprar prendas de vestir por internet, ya que utiliza inteligencia artificial (IA) para buscar productos similares (nuevos o de segunda mano) y revelar si el precio sugerido es el adecuado o es demasiado costoso.

De acuerdo a la publicación, las personas que descargan Phia en sus dispositivos tendrán el botón '¿Debería comprarlo?' que permite realizar una búsqueda en varias plataformas de compra y venta de ropa por internet, como The RealReal, Vestiaire Collective, ThredUp, StockX, eBay, Poshmark, entre otras.

"¡Felicidades por el día del lanzamiento! Estoy tan orgulloso de ver a Phia cobrar vida oficialmente", fueron las palabras que Bill Gates dedicó a su hija en su cuenta de Instagram. En su publicación, el millonario estadounidense manifestó sentirse orgulloso, ya que Phoebe está forjando su propio camino, sin depender de su fortuna.

Bill Gates abandonó el retiro por un día

Hace algunos días, Bill Gates usó su cuenta oficial de LinkedIn para revelar que abandonó temporalmente su retiro para apoyar la startup de su hija. Al tratarse de una persona importante en la industria tecnológica, muchos pensarían que ocuparía un puesto grande; sin embargo, el millonario reveló que trabajó como asesor de atención al cliente durante un día.

"He dedicado mucho tiempo a pensar en cómo la tecnología puede hacer que los sistemas sean más eficientes, equitativos y accesibles. Pero con los años he aprendido que la mejor manera de entender cómo funciona algo, o dónde falla, es ir directamente a quienes lo usan", señaló el fundador de Microsoft en su publicación.

"Por eso me uniré al equipo de experiencia del cliente de Phia por un día. Es una herramienta desarrollada para que las compras sean más inteligentes y sostenibles. Mi hija Phoebe y Sophia Kianni han creado esta app que ayuda a comprar de forma más inteligente, hallando los mejores precios, mostrando opciones de segunda mano y alternativas de menor impacto en miles de tiendas online", añadió.