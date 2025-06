¿Bill Gates predijo los smartphones? El pronóstico que hizo el fundador de Microsoft en 1999 es hoy una realidad

Bill Gates es una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica. Aunque ha estado envuelto en muchas polémicas, como su intento de eliminar al navegador Netscape del mercado, es imposible negar que, gracias al fundador de Microsoft, hoy existen productos clave como el sistema operativo Windows, la suite de ofimática Office, entre otros softwares populares.

En la actualidad, Bill Gates se mantiene alejado de la compañía que fundó junto a su amigo Paul Allen y está enfocado principalmente en su labor como filántropo. Además, ha escrito varios libros, siendo Código fuente (2025) uno de los más recientes. No obstante, también publicó obras más antiguas, donde hizo predicciones tecnológicas que se han convertido en realidad.

¿Cuál fue el pronóstico de Bill Gates?

En 1999, el empresario estadounidense publicó "Negocios a la velocidad del pensamiento", un libro sobre cómo la tecnología transformaría el mundo empresarial. En una parte del texto, Bill Gates escribió un pasaje que ha sorprendido a muchos lectores, ya que sería un pronóstico de los teléfonos inteligentes que usamos en la actualidad.

"Las personas llevarán consigo pequeños dispositivos que les permitirán estar constantemente en contacto y realizar negocios electrónicos desde dondequiera que estén. Podrán consultar noticias, ver los vuelos que han reservado, obtener información de los mercados financieros y hacer casi cualquier otra cosa en estos dispositivos", escribió.

Como habrás notado, Bill Gates describió con precisión a los smartphones actuales. Estos dispositivos no solo nos permiten comunicarnos de forma instantánea, sino que también nos brindan acceso nuestro correo electrónico, noticias, redes sociales y cualquier página web, gracias a que pueden conectarse a internet, igual que una computadora.

Además de los teléfonos inteligentes, el fundador de Microsoft hizo otras predicciones que se han cumplido. Por ejemplo, anticipó la existencia de servicios que nos permitan comparar precios de distintos productos. También pronosticó plataformas que sirvan pagar facturas, es decir, las apps bancarias que hoy usamos a diario.

¿Bill Gates se equivicó en algunas predicciones?

Aunque Bill Gates ha hecho algunas predicciones acertadas, como la de los smartphones, también se ha equivocado en varias ocasiones. En 2004, por ejemplo, el fundador de Microsoft participó en el Foro Económico Mundial de Davos, donde aseguró que, en aproximadamente dos años, los correos no deseados o SPAM desaparecerían para siempre.

"En dos años, el SPAM estará resuelto. A largo plazo, el modelo monetario será el predominante". En aquel entonces, el empresario propuso crear un sistema, donde los remitentes deban pagar un pequeño monto por enviar un correo, a menos que escriban a un contacto conocido. No obstante, su predicción no se cumplió, ya que los correo basura todavía son un problema, aunque no tan grave como antes.