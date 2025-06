Bill Gates revela el talento oculto de Steve Jobs: "No sabía de chips ni código, pero elegía a los mejores"

La rivalidad entre Apple y Microsoft es prácticamente inexistente. Actualmente, la compañía fundada por Steve Jobs ha centrado sus esfuerzos en la creación de productos innovadores como el iPhone, el iPad o las Mac. Mientras que la empresa de Bill Gates ha apostado principalmente por el desarrollo de software, como Windows 11, Office, entre otros.

Sin embargo, en los inicios de ambas compañías, existía una intensa rivalidad. Apple incluso llegó a demandar a Microsoft por supuestamente copiar sus ideas. Con el paso del tiempo, la tensión entre ambas empresas fue disminuyendo, al punto de que sus fundadores comenzaron a llevarse bien e incluso compartieron escenario en varios eventos.

¿Por qué Bill Gates y Steve Jobs no se llevaban?

Para conocer cómo inició esta rivalidad, tenemos que remontarnos a 1980. En ese entonces, Windows aún no existía y el principal producto de Microsoft era sistema operativo llamado MS-DOS. Este software basado en comandos era bastante limitado y poco intuitivo para los usuarios comunes. No obstante, era funcional para la época.

Por aquellos años, Apple desarrollaba la Macintosh, una computadora revolucionaria que incorporaba una interfaz gráfica con ventanas, iconos y menús desplegables, algo novedoso para la época. Steve Jobs invitó a Bill Gates a conocer el proyecto y le propuso crear versiones de sus programas, adaptadas a su nuevo sistema operativo.

El fundador de Apple jamás imaginó que esa invitación desataría una enemistad que duraría varios años. Tras conocer la interfaz gráfica de la Macintosh, Microsoft comenzó a desarrollar Windows 1.0, un sistema operativo con un enfoque similar, aunque más rudimentario. Cuando se lanzó oficialmente, Steve Jobs acusó a Bill Gates de haberle copiado.

El juicio comenzó en 1988 y Microsoft se defendió asegurando que la tecnología no era exclusiva de Apple, ya que se había inspirado en los avances creados por Xerox. Luego de años de una intensa batalla legal, las autoridades fallaron a favor de Bill Gates, al determinar que los elementos visuales de una interfaz gráfica no podían ser protegidos por derechos de autor.

¿Qué dijo Bill Gates sobre Steve Jobs?

La relación entre ambos se mantuvo distante hasta 1997, cuando Microsoft salvó a Apple de la bancarrota tras invertir 150 millones de dólares. Aunque muchos pensaron que era un gesto altruista, en realidad fue una jugada estratégica de Bill Gates que necesitaba una empresa que les compitiera para no tener problemas por prácticas monopólicas.

Recientemente, Bill Gates fue entrevistado en el programa Opening Bid de Yahoo Finance. En la conversación, se tocaron varios temas, uno de ellos fue su relación con el fallecido Steve Jobs. El fundador de Microsoft no dudó en hablar abiertamente sobre los principales defectos de su antiguo rival, pero también reconoció sus virtudes.

"Él no era ingeniero, no sabía qué era el código fuente, no sabía mucho de diseño de chips. Aunque su habilidad para elegir a gente que trabajara en esas áreas era asombrosa. Steve era muy diferente a mí. En cuanto a la intuición para una buena interfaz de usuario y para el diseño... él la tenía y yo no. Envidio su genio en eso", señaló.

La entrevista dejó aún más revelaciones. En otro parte, Bill Gates, entre sonrisas, admitió que las marcadas diferencias entre él y Steve Jobs fueron, en realidad, una ventaja. De acuerdo al empresario, sus estilos opuestos los hacían complementarios, al punto que, en muchos aspectos, terminaron necesitándose mutuamente.

"Steve decía algo como: 'Vale, no quiero que ningún software tenga manuales', lo cual, bueno, es un detalle, pero en realidad necesitábamos ayuda y documentación. Así que obtuvimos lo mejor de ambos mundos, donde él presionaba y yo tenía equipos de ingenieros que realmente tenían que hacer el trabajo", sostuvo.