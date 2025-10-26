¿Qué dicen las encuestas y boca de urna en Buenos Aires y el interior para las elecciones legislativas 2025?

Argentina se enfrenta a unas elecciones legislativas fundamentales, con un panorama de virtual empate que mantiene en vilo a las principales fuerzas. A nivel nacional, los últimos sondeos mostraban una competencia cabeza a cabeza entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria (FP). El foco estará en la Provincia de Buenos Aires, el distrito más grande, donde los números previos favorecían al peronismo por un margen estrecho. En la Capital, sin embargo, el oficialismo de LLA mantenía una ventaja clara. Hoy, los primeros datos de boca de urna serán el termómetro real para confirmar si esta polarización se sostiene o si hay un quiebre.

El interior del país también serán decisivas, Mientras que provincias como Mendoza mostraban un claro apoyo a las propuestas de La Libertad Avanza, los bastiones tradicionales del peronismo en el norte y el conurbano bonaerense se inclinaban por Fuerza Patria. El factor clave de la jornada es el alto porcentaje de votantes indecisos, que hasta último momento podían inclinar la balanza.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Elecciones Legislativas en Argentina EN VIVO 17:21 Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza para esperar los resultados El presidente Javier Milei arribó pasadas las 18:45 al Hotel Libertador, sede del búnker de La Libertad Avanza, donde aguardará los resultados de las elecciones legislativas 2025. El mandatario descendió del vehículo, se acercó a los simpatizantes que lo esperaban tras las vallas y levantó un cartel con la frase “El futuro es en libertad” antes de ingresar acompañado por su equipo más cercano. Minutos más tarde, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también llegó al lugar y saludó a los militantes reunidos frente al hotel, donde los referentes del oficialismo siguen minuto a minuto el avance del escrutinio provisorio, cuyos primeros resultados oficiales se esperan para las 21 horas. 17:00 Catalán anticipó que los primeros resultados se conocerán cerca de las 21 horas El ministro del Interior, Lisandro Catalán, confirmó que los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 horas, tal como establece la normativa vigente. Destacó que el proceso electoral “se desarrolló con total normalidad” en todo el país y que el escrutinio avanza según lo previsto. Catalán subrayó además el buen funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP), que calificó como “una herramienta que aportó agilidad, transparencia e igualdad democrática” al nuevo sistema de votación. 16:35 Cerró la votación y los primeros resultados se conocerán a partir en las próximas horas Pasadas las 18:00 horas de este domingo se dispuso el cierre de los comicios a nivel nacional, donde se ejerció el derecho al voto para elegir diputados y senadores. Los primeros resultados se darán a conocer a partir de las 21:00 horas. 15:58 Madre de Milei confundió el DNI con la licencia de conducir Alicia Lucich, la madre del presidente Javier Milei, cometió un curioso error al ejercer su voto en las elecciones legislativas de este domingo. Lucich, de 74 años, confundió su DNI con la licencia de conducir, por lo tanto, no pudo ingresar al cuarto oscuro y debió regresar a su domicilio. 15:44 Cotizaciones del dólar en Argentina A las 10:24 de este domingo, las cotizaciones del dólar en el país se registran de la siguiente manera: el dólar oficial se ubica en $1.515,00, mientras que el dólar blue cotiza a $1.525,00. El dólar tarjeta, aplicable a compras con tarjetas en el exterior, llega a $1.969,50. Por su parte, el dólar MEP se negocia a $1.549,44, el dólar CCL a $1.567,21, y el dólar cripto se mantiene en $1.553,74, reflejando la diversidad de mercados y modalidades para acceder a la divisa estadounidense en la Argentina. 15:22 Elecciones 2025: hasta qué hora se puede votar Las mesas de votación para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre abrirán a las 8:00 y cerrarán puntualmente a las 18:00 horas en todo el país. Quienes estén dentro del establecimiento o haciendo fila a esa hora podrán emitir su voto, pero nadie más podrá ingresar después. Respecto a los resultados, los oficiales comenzarán a conocerse a partir de las 21:00 horas. No obstante, el Tribunal Electoral autorizó la difusión anticipada de cifras provisorias desde las 19:30, una vez alcanzado el 25% de las mesas escrutadas a nivel nacional y el 33% en cada comuna. 14:35 Boca de urna: qué es y cómo funciona en las elecciones 2025 El boca de urna es un relevamiento que se realiza a la salida de los centros de votación para estimar tendencias antes del escrutinio oficial. En las elecciones 2025, su uso está regulado por ley y sigue generando expectativas entre medios, partidos y ciudadanos. Empresas encuestadoras y consultoras políticas despliegan equipos para preguntar de manera anónima a quién votaron los electores. Los datos obtenidos se procesan estadísticamente para elaborar proyecciones rápidas. Sin embargo, no son resultados oficiales y pueden diferir significativamente del escrutinio definitivo, por lo que su difusión durante la jornada electoral está prohibida. 14:20 Extranjeros no pueden votar en elecciones nacionales en Argentina Cada ciclo electoral genera dudas entre los migrantes sobre su derecho al voto. De cara a las elecciones legislativas nacionales 2025, es importante aclarar que los extranjeros no pueden participar en comicios federales. Esto incluye la elección de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales, según lo establece la Ley 19.945 (Código Electoral Nacional). Si bien los extranjeros no votan a nivel nacional, algunos distritos sí permiten su participación en elecciones locales, como municipales o provinciales, siempre cumpliendo los requisitos legales específicos de cada jurisdicción. 13:58 Luis Caputo asegura que el dólar se mantendrá dentro de las bandas desde el lunes El ministro de Economía, Luis Caputo, votó este domingo en Palermo y adelantó que el dólar se mantendrá dentro del esquema de bandas vigente a partir del lunes, sin cambios en el plan económico ni en el equilibrio fiscal. “No puedo decir si será $1.500, $1.400 o $1.300, pero siempre estará dentro de las bandas”, señaló, al tiempo que negó haber hablado con el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent. Caputo también destacó que los mercados se beneficiarán de menor conflicto político y reafirmó que el gobierno seguirá aplicando las reformas económicas planificadas. Sobre posibles cambios en el gabinete, evitó adelantar decisiones y se mostró optimista respecto a la composición del próximo Congreso, que consideró más favorable para impulsar medidas de manera rápida. Foto: TN 13:49 Elecciones 2025: ya votó el 41,7% del padrón La Dirección Nacional Electoral informó que a las 15:00 horas de este domingo 26 de octubre, el 41,7% del padrón electoral ya había votado en todo el país. Esta cifra representa una participación menor en comparación con las elecciones legislativas de 2021, cuando a la misma hora había votado el 51%, y con las presidenciales de 2023, que alcanzaron el 44,4%. 13:10 ¿A qué hora estarán los resultados de las Elecciones 2025 en Argentina ? Se espera que los resultados oficiales de las elecciones legislativas comiencen a conocerse a partir de las 21:00 horas. No obstante, los datos preliminares podrán difundirse desde las 19:30, una autorización excepcional del Tribunal Electoral. La legislación establece que la publicación de resultados oficiales está prohibida antes de las 21, pero esta vez se permite divulgar cifras provisorias cuando se haya escrutado el 25% de las mesas a nivel nacional y el 33% en cada comuna. 13:02 Victoria Villarruel votó en Caseros sin contacto con la prensa La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ejerció su derecho al voto este domingo en la localidad bonaerense de Caseros. Al igual que en las elecciones del 7 de septiembre, no se mostró ante la prensa tras emitir su sufragio. Villarruel llegó al establecimiento en su vehículo oficial, resguardada por un amplio operativo de seguridad, escoltada por dos autos de custodia durante todo su ingreso al estacionamiento. 12:47 Participación alcanza el 23% del padrón electoral hasta el mediodía Hasta el mediodía de este domingo, la participación en las elecciones legislativas 2025 alcanzó el 23% del padrón, según informó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior. El organismo precisó que el tiempo promedio de votación con la Boleta Única Papel (BUP) es de menos de tres minutos para quienes votan en una sola categoría, y de cuatro minutos para quienes emiten su voto tanto para Diputados como Senadores, contabilizado desde la llegada del elector hasta su salida del establecimiento. 12:39 Patricia Bullrich votó en Palermo La ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad, Patricia Bullrich, emitió su voto este domingo en Palermo. La funcionaria tuvo un pequeño contratiempo al intentar introducir su Boleta Única de Papel (BUP) en la urna, ya que estaba mal doblada, por lo que debió volver al biombo y corregirla antes de depositarla correctamente. Bullrich afirmó que votó “con convicción” y destacó la relevancia de los comicios. Evitó comentar sobre su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel en caso de asumir su banca y subrayó que cualquier cambio de gabinete es una decisión exclusiva del presidente. Foto: TN 12:30 Karina Milei votó y pidió tranquilidad en las elecciones 2025 La secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, emitió su voto este domingo pasadas las 12:30 en Vicente López, en medio de un operativo de seguridad judicial. Durante la jornada, entregó algunos presentes a las autoridades de mesa y saludó a las mascotas de la brigada de explosivos. Al retirarse, Karina Milei pidió “que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar” y añadió: “Vamos a esperar los resultados”. Minutos antes, había acompañado al Presidente a votar en el barrio porteño de Almagro. 12:20 Manuel Adorni votó y destacó la importancia del acto electoral El vocero presidencial y candidato a legislador por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, emitió su voto pasado el mediodía en una escuela del barrio de Parque Chacabuco. Al salir, Adorni subrayó la relevancia de la jornada: "Seguimos eligiendo hacia dónde vamos. La gente tiene que ir a votar y están las condiciones dadas para que lo hagan". También señaló que los ciudadanos definirán "qué cámaras quieren a partir del 10 de diciembre" y transmitió un mensaje de calma: "La gente no tiene que preocuparse por nada, mañana las cosas van a seguir igual. Basta de fantasmas". Foto: C5N 12:14 Sergio Massa votó y llamó a fortalecer la unidad del peronismo El exministro de Economía Sergio Massa emitió su voto pasado el mediodía en Tigre, distrito bonaerense que consideró clave en las elecciones legislativas 2025. “Estamos en una elección crucial. El Gobierno nacional pone en juego ese 55% de apoyo que respaldaba sus decisiones”, afirmó. Desde la oposición, dijo, buscan “representar a quienes ya no comparten el camino elegido por el gobierno”. Massa destacó la relevancia de los resultados en la provincia de Buenos Aires, a la que definió como “la madre de todas las batallas”. También instó a reforzar la unidad dentro del peronismo, al señalar que “la unión hace la fuerza no solo en lo político, sino también en lo social y económico”. Agregó que el espacio debe “construir una agenda común basada en coincidencias y diferencias que sumen ideas”. Foto: C5N 11:44 Elecciones 2025: qué actividades están prohibidas durante la veda electoral La veda electoral comenzó a regir este sábado a las 8 de la mañana y se extenderá hasta tres horas después del cierre de los comicios. Durante ese período, se restringen actividades políticas, sociales y comerciales para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Están prohibidas las reuniones de electores o el depósito de armas en un radio de 80 metros de las mesas de votación, así como espectáculos públicos, actos políticos y la difusión de encuestas o proyecciones. Además, no se podrá entregar boletas cerca de los centros de votación, y la venta de bebidas alcohólicas estará vedada desde 12 horas antes de la elección hasta tres horas después de su cierre. 11:30 Elecciones 2025: transporte público gratuito y con más frecuencia este domingo Durante la jornada electoral, el transporte público será gratuito en todo el país, incluyendo colectivos, trenes y subtes, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana. Además, se dispuso un aumento de frecuencias y ajustes en los horarios para garantizar el acceso a los centros de votación. El servicio de subtes comenzó a operar desde las 7:00, una hora antes de lo habitual. Según el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, esta medida busca asegurar “la igualdad de oportunidades y la participación democrática” en las elecciones legislativas. 11:12 Elecciones 2025: horarios de votación y cierre de urnas en Argentina Los comicios legislativos del domingo 26 de octubre se llevarán a cabo entre las 8:00 y las 18:00 horas en todo el país. Durante ese período, los electores habilitados podrán acudir a sus centros asignados para emitir el voto. Según la normativa electoral, quienes ingresen al establecimiento antes de las 18:00 horas podrán votar incluso si el horario límite ya fue superado, garantizando así el derecho al sufragio de todos los presentes en la fila. 11:04 Elecciones 2025: qué documentos son válidos para votar este domingo Para participar en las elecciones legislativas nacionales de 2025, los ciudadanos deben figurar en el padrón electoral y presentarse con un documento de identidad válido. Los documentos habilitados para votar este domingo son: - DNI Tarjeta - Libreta Cívica (LC) - Libreta de Enrolamiento (LE) - DNI Libreta Verde - DNI Libreta Celeste 11:02 Multa por no votar en las elecciones 2025: cuánto cuesta y cómo regularizar la situación En Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de 18 a 70 años, conforme al Código Electoral Nacional (Ley 19.945). Quienes no concurran a las urnas quedan registrados en el Padrón de Infractores, administrado por la Justicia Electoral, y deberán justificar su ausencia o pagar una sanción económica. Los electores que no voten podrán presentar un justificativo válido —como enfermedad o encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación— o abonar una multa de entre $1.000 y $2.000, dependiendo de la cantidad de inasistencias acumuladas. El trámite puede realizarse en línea a través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE). 10:59 Argentina espera los primeros resultados electorales Las autoridades electorales de Argentina informaron que los primeros resultados oficiales de las elecciones se conocerán el domingo a las 9 p. m cuando esté computado aproximadamente el 40% del total nacional. El Centro de Cómputos del Correo Argentino será el encargado de difundir los datos del escrutinio provisorio. De acuerdo con estimaciones oficiales, hacia las 11p. m. podría estar procesado cerca del 80% de los votos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincias como Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra 10:51 Javier Milei votó en Almagro Javier Milei emitió su voto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro. Estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, quien se desempeña como secretaria general de la Presidencia. Foto: AFP

Elecciones 2025: ¿quién ganaría, según encuestas?

Las encuestas previas a las elecciones legislativas 2025 muestran un escenario ajustado. Según Opina Argentina, el peronismo lidera con un 37% frente al 35% de LLA, mientras que CB Consultora invierte los resultados, otorgando un 40,8% a La Libertad Avanza frente al 35,4% de la oposición. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), LLA mantiene ventaja clara, mientras que en la Provincia de Buenos Aires domina el peronismo. El promedio de sondeos elaborado por El País indica 36,7% para LLA, 34,8% para Fuerza Patria, 5% para Provincias Unidas y 3,1% para el Frente de Izquierda.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, LLA arrasa con un 54% de intención de voto frente al 18% de FP, mientras que la brecha se reduce en votantes mayores de 35 años.