Más de 700 expertos y famosos exigen frenar el desarrollo de una IA que supere a los humanos

Estas figuras forman parte de una iniciativa que pide un consenso científico antes de desarrollar una 'superinteligencia artificial' de manera controlada y segura.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo que una superinteligencia artificial podría ver la luz dentro de 5 años.
El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo que una superinteligencia artificial podría ver la luz dentro de 5 años. | Foto: ChatGPT

Más de 700 científicos, líderes políticos y celebridades, entre ellos Steve Wozniak, cofundador de Apple, exigieron detener el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) que pueda llegar a superar las capacidades humanas.

Estas figuras forman parte de una iniciativa del "Future of Life Institute", una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, que busca alertar sobre los posibles efectos nocivos de la inteligencia artificial.

¿Quiénes forman parte de la iniciativa?

"Hacemos un llamado para que se detenga el desarrollo de una superinteligencia, hasta que no exista un consenso científico para construirla de forma controlada y segura, y mientras no exista el apoyo de la población", indicaron.

Entre las personas que firmaron la iniciativa se encuentran Geoffrey Hinton, Nobel de Física en 2024, Stuart Russell, profesor de informática en la Universidad de California en Berkeley, y Yoshua Bengio, profesor de la Universidad de Montreal.

También se suman destacados personajes de la tecnología, como Richard Branson, fundador del grupo Virgin, y Steve Wozniak, cofundador de Apple. Así como figuras políticas como los asesores Steve Bannon y Susan Rice.

Asimismo, firmaron representantes del ámbito religioso, como Paolo Benanti, asesor del papa y principal experto del Vaticano en IA, así como otras celebridades, entre ellas el cantante will.i.am y el príncipe Enrique, y su esposa Meghan Markle.

Sam Altman cree que una superinteligencia podría alcanzarse en unos 5 años

La mayoría de las grandes empresas de IA buscan desarrollar la inteligencia artificial general (IAG), una etapa en la que esta tecnología igualaría todas las capacidades intelectuales de los humanos, pero también la superinteligencia, que iría más allá.

Para Sam Altman, director general de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, el umbral de la superinteligencia podría alcanzarse en un plazo de cinco años.

"Da igual que sea dentro de dos o quince años, construir algo así es inaceptable", declaró Max Tegmark, presidente de Future of Life Institute, quien dijo que las empresas no deberían trabajar en estos proyectos sin un marco regulatorio.

"Se puede estar a favor de la creación de herramientas de inteligencia artificial más potentes, por ejemplo, para curar el cáncer, y al mismo tiempo estar en contra de la superinteligencia", añadió Tegmark.

