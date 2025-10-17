LO FALSO:

¡Niños y adolescentes en Beirut hacen el saludo nazi!, lo hacen para conmemorar a Hassan Nasrallah bajo el nombre de "Generaciones de los Sayyed".

LO VERDADERO:

Es un saludo cívico militar utilizado en Siria y en el Líbano, que simboliza unión y disciplina.

Dicha generación es la designación a los participantes de los Scout Imán Mahdi.

El 28 de septiembre de 2024, Hassan Nasrallah, uno de los líderes del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, fue asesinado en su refugio subterráneo por las Fuerzas de Defensa Israeli (FDI), quienes enviaron 10 aviones que lanzaron alrededor de 83 bombas dirigidas. Este acontecimiento, que también se cobró la vida de otras 11 personas, marcó un punto de inflexión en la guerra en Medio Oriente.

Tras más de un año del asesinato de uno de los líderes mesiánicos de la organización armada chiita, el gobierno del Líbano realizó una ceremonia donde se recordó al líder como un mártir este 12 de octubre. En este contexto, se ha viralizado un fragmento que supuestamente muestra a menores de edad realizando el "saludo nazi" frente al rostro de Nasrallah en un estadio. No obstante, se trata de un saludo de los scout de la región.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con mayor alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 605.400 visualizaciones, 4.000 'me gusta', 3.000 republicaciones por distintos usuarios en sus muros personales y 421 comentarios.

Se trata de un saludo de los scouts de Hezbollah

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes con uno de los fragmentos del video, encontramos que, en efecto, se trata de una conmemoración a Nasrallah, pero organizado por los Scouts Imam Mahdi, en el estadio Ciudad Deportiva Camille Chamoun, donde acudieron 60.000 integrantes de dicha organización escultista.

Con esa pista, realizamos búsquedas sobre sus ceremonias y encontramos que se trata de un saludo oficial de conmemoración. Este mismo acto protocolar lo realizan los scouts en sus fechas de aniversario o rituales, del cual piden el retorno de su líder Mahdi. En este 2025, la agrupación celebró su aniversario en homenaje al anterior líder de Hezbolah.

Menores realizando el saludo sirio en su escuela local. Foto: captura de pantalla.

Sin embargo, al realizar otras búsquedas con palabras clave sobre los saludos ceremoniales de la región del Líbano, encontramos que, en realidad, se trata del famoso "saludo sirio", que significa en la escala militar e incluso escolar unidad y disciplina. Esta acción es un derivado del saludo a la bandera, no una expresión fascista.

Conclusión

No se trata de un saludo nazi, es un saludo militar y cívico practicado en las naciones árabes, como el Líbano y Siria. Este gesto significa unidad y disciplina, es usado en aulas escolares, institución de formación (como los scouts de Mhadi), y el ejército de ambos países. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

