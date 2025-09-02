Trump revierte decisión de Biden y anuncia el traslado del Comando Espacial de EEUU a Huntsville, Alabama

El pasado martes 2 de septiembre, el presidente anunció el cambio de la sede del Comando Espacial de Colorado a Alabama. | Foto: Composición LR

El pasado martes 2 de septiembre, el presidente anunció el cambio de la sede del Comando Espacial de Colorado a Alabama. | Foto: Composición LR

El presidente de EEUU, Donald Trump, convocó a una conferencia de prensa en la Sala Oval este martes 2 de septiembre. El mandatario anunció que las oficinas del Comando Espacial se mudarán a Alabama, revirtiendo la decisión de Joe Biden de mantenerlo en Colorado. En su aparición, fue acompañado de JD Vance y varios representantes del estado.

“Me complace informar que la sede del Comando Espacial de Estados Unidos se trasladará a un hermoso lugar llamado Huntsville, que a partir de ahora será conocido como Rocket City” anunció Trump. Según comentó el presidente, esto generaría más oportunidades laborales en la ciudad.

¿Cómo fue el anuncio de Trump sobre la nueva sede del Comando Espacial en Huntsville?

El martes, Donald Trump decidió hacer un anuncio relacionado al Comando Espacial de EEUU. Luego de estar varios años estando en Colorando Springs. Sin embargo, las autoridades decidieron cambiar su sede a Huntsville, Alabama, durante la primera administración del presidente, pero recién pudo ejecutarla.

Esto se debió a que en el año 2022, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés) concluyó que el proceso decisivo para el cambio mostraba falencias de transparencia y credibilidad. En el 2023, Joe Biden anunció que se mantendría en Colorado, llevando a que recién en el 2025 se realizar el cambio.

Huntsville ya era llamada 'Rocket City' y en ella está situada Space Camp, un campamento que simula el entrenamiento de la NASA para astronautas. Foto: EFE

El 'problema' de Trump con Colorado

Donald Trump continuó el anuncio diciendo que la mudanza generará más de 30.000 empleos en Alabama. Asimismo, se tomó el tiempo para agradecer a Colorado por ser quienes albergaron la sede por mucho tiempo, aunque dejó ver que estaba en contra de que se mantuviera ahí. Por ello, dedicó una reflexión de su postura frente al estado.

"El problema que tengo con Colorado, uno de los grandes problemas, es que votan por correo. Así que automáticamente tienen elecciones fraudulentas. Y eso no puede pasar." dijo el presidente. Esta declaración se da en medio del público deseo de Trump por anular el voto por correo, algo que sus colegas del partido Republicano parecen estar en contra de esta medida.