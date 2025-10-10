Jaime Bayly aseguró que Maduro "está aterrado” con el aumento de la fuerza militar de EE.UU. | Composición LR

En una nueva edición de su monólogo en YouTube, el periodista Jaime Bayly comentó que Nicolás Maduro ha solicitado a Qatar que actúe como intermediario o negociador entre su régimen y la administración de Donald Trump, que ha venido elevando las tensiones con Venezuela con el ataque a embarcaciones frente a sus costas.

“Ahora resulta que el dictador venezolano Maduro, al ver que Qatar tiene tanta influencia sobre Trump ha rogado al Emir de Qatar que ejerza como mediador o negociador entre su dictadura y el gobierno de Trump. Está aterrado. Al mismo tiempo, pide que intervenga el Papa León X”, señaló el periodista.

EE.UU. cuenta con 10.000 soldados para atacar Venezuela

Jaime Bayly señaló que, según el New York Times, Estados Unidos ha continuado acumulando fuerzas militares cerca de Venezuela de manera discreta.

El diario detalló que en los ocho buques de guerra ubicados en esa zona, hay 4.500 efectivos preparados para el combate, entre marineros e infantes de marina. Además de 5.500 soldados estadounidenses en Puerto Rico.

“Esto quiere decir, y me parece que es una gran noticia, que Estados Unidos ya tiene 10.000 soldados cerca de Venezuela entrenándose para combatir. Entonces, claro, Maduro está aterrado y pide a Qatar que pueda con Donald Trump", afirmó el también escritor.

Trump pretendería mantener su imagen de pacifista, asegura Bayly

Jaime Bayly sostuvo que el plan de paz de Trump para Gaza, fortifica la imagen que Trump desea proyectar al mundo. ”Es decir, la imagen de un gran pacificador, de un hombre de paz, de un hombre que merece el Nobel de la Paz, principalmente por detener guerras. Como dice él mismo, está a punto de encontrar la paz en el Medio Oriente, algo que nadie había conseguido entre 1000 años", dijo.

En ese sentido, el escritor cree que es poco probable que Donald Trump tenga intenciones reales de atacar Venezuela, lo que representa un alivio para Nicolás Maduro. “Veo improbable que si Trump quiere ganar el Nobel de la Paz y quieren que en el Medio Oriente le rindan honores por haber conseguido la paz entre Jamás e Israel, diga, ‘entren a Venezuela y capture a Maduro. Y si no se rinde, mátenlo’. Trump no va a querer exhibirse pacificador al mismo tiempo que derrama sangre en Venezuela", añadió.

La vez que Bayly aseguró que Maduro vivía en un búnker de 40 metros de profundidad

A mediados de septiembre, Bayly aseguró que Nicolás Maduro, líder del régimen chavista en Venezuela, habría mandado a construir un inmenso búnker para él y su familia en el aeropuerto de Maiquetía. El lugar, de 40 metros de profundidad, estaría diseñado para protegerse de posibles ataques de Estados Unidos.

Según el ex presentador de El francotirador, se creía que Maduro dormía en los búnkeres ubicados en Fuerte Tiuna, una reconocida instalación militar en Venezuela. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones del periodista, el presidente venezolano sería más vulnerable si permaneciera allí.