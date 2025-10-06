LO FALSO:

¡Tel Aviv bajo fuego!, nuevamente vuelven a atacar las tierras de Israel. ¿Cuándo se van a acabar estas guerras?

LO VERDADERO:

El video muestra un ataque iraní del 13 de junio de 2025, no del 5 de octubre.

Los bombardeos fueron hechos con drones tras un ataque del Mosad que acabó con la vida de 9 científicos nucleares del programa armamentístico iraní.

El 18 de agosto de 2025, el gobierno del ayatola Alí Jamenei, líder clerical musulmán y político de Irán, advirtió que hay altas probabilidades de que una guerra contra Israel se vuelva a reanudar durante los siguientes meses; pero que están dispuestos al diálogo para evitarla.

En este contexto, se ha viralizado por las redes sociales un video que supuestamente muestra la reactivación de este conflicto en Medio Oriente con un bombardeo iraní hacia la capital israelí, Tel Aviv. No obstante, se trata de un metraje pasado.

Publicación desinformativa por la red social de Threads. Foto: captura de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con mayor alcance se encuentra en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 42.400 visualizaciones, 564 'me gusta', 246 comentarios, fue 44 veces compartido por otras plataformas y republicado más de 40 veces en los muros personales de distintos usuarios.

Video es del 2025, pero ataque ocurrió en junio

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes con una captura de pantalla a un fotograma del metraje, encontramos que dicho ataque ocurrió el 13 de junio de 2025, no el 5 de octubre. En esta fecha, se desarrollaba la apodada "Guerra de los 12 días", acuñada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Este breve enfrentamiento bélico, que terminó con la vida de 1.190 personas e hirió a otras 4.475, inició el 13 de junio tras un ataque quirúrgico del Mosad (el servicio de inteligencia militar de Israel) a los científicos más importantes del programa nuclear del régimen del ayatolá Jomenei. Tras esta afrenta que asesinó a 9 de los ingenieros nucleares especializados, el gobierno de Irán culpó a Israel por los daños causados y ese mismo día lanzó más de 100 drones Shahed, que lograron impactar contra algunos edificios, pero que terminó con el asesinato de una mujer.

Estos ataques estilísticos por parte de Irán continuarían hasta el fin del conflicto, que es el 23 de junio. Para aquel entonces, Israel destruyó gran parte de sus lanzadoras, almacenes de proyectiles y, lo más importante, la destrucción de algunos de sus centros de producción nuclear gracias a la intervención de bombarderos furtivos que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, envió. Recordemos que las tensiones entre Israel e Irán se basan en que este último país árabe fabrique bombas atómicas que puedan ser usadas como disuasión o directamente contra sus oponentes.

Conclusión

El video muestra el ataque iraní a Israel del 13 de junio de 2025, como respuesta al asesinato de 9 científicos nucleares que el Mosad realizó contra el régimen del ayatolá Jomenei. En la actualidad, existen tensiones bélicas entre ambos países de medio oriente por la reanudación de un conflicto luego de que la ONU imponga nuevas sanciones por el avance de su tecnología nuclear. Por lo tanto, clasificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.