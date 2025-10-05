La crisis económica en Argentina se profundiza y golpea con fuerza a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según la Unión Industrial Argentina (UIA), el 36,3% de las compañías redujo su producción en 2025, mientras el consumo interno se desploma y la confianza en el gobierno de Javier Milei sigue en caída. En ese contexto, la voz de Sami Alonso, fundadora de la marca de indumentaria Kalistas Sport, resume el drama que atraviesan miles de emprendedores: "Los últimos tres meses, tomando septiembre, agosto y julio, fueron directamente devastadores. Estamos facturando el 50% menos", reveló en entrevista con La República.

“Nosotros veníamos manteniendo un flujo de ventas necesario para mantener la estructura hasta febrero de este año. Todo este año fue un año de recesión”, detalla Alonso. La inflación, incluso en dólares, y la congelación de salarios han pulverizado el poder adquisitivo de sus clientas. “Tenés gente que se quedó sin laburo, gente que trabaja para el estado que las desvincularon después de 20 años de trabajo, o gente con el sueldo congelado desde que asumió Javier Milei”, explica. Este panorama no solo afecta los balances financieros; para marcas con un impacto social como Kalistas, la amenaza es también un retroceso en inclusión.

Recesión y caída del consumo golpean con fuerza a las pequeñas empresas argentinas

La caída del consumo es el eje del problema. Alonso es clara: “El año pasado todavía había intención de compra, hoy directamente no hay”. Esta contracción de la demanda interna fuerza decisiones dolorosas. “Yo tuve que despedir, tuve que recortar a la mitad de la gente y la verdad es una tristeza enorme, es muy doloroso”, relata. La situación trasciende lo comercial, ya que su empresa se especializa en ropa deportiva para talles grandes, un sector históricamente marginado. “Que Kalistas esté en peligro no es solamente por la empresa en sí, sino por lo que genera”, afirma.

El escenario para finales de 2025 es de incertidumbre total. “Argentina es un país muy complejo y obviamente estando a un mes de las elecciones 2025 no te puedo decir”, confiesa Alonso. Su estrategia se reduce a la supervivencia: “Mi campaña de verano es muy escueta, muy acotada, muy conservadora a comparación de otras temporadas”.

Plataformas como Shein y Temu agravan la crisis de la industria textil argentina

A la recesión se suma una competencia desleal. Alonso identifica a las plataformas globales Shein y Temu como un obstáculo significativo. Aunque no son competencia directa por la especialización de su producto, su poder de mercado sofoca a los emprendedores locales. “Es una empresa gigante que invierte mucho en pauta publicitaria y hace que los emprendedores que somos más chiquitos, cuando invertimos en pauta publicitaria, tengamos que competir con esos monstruos”, indica.

La empresaria también señala un problema estructural histórico: la presión fiscal. “En Argentina hay un tema impositivo que es de ahogamiento a las pequeñas y medianas empresas”, denuncia. Alonso explica que una pequeña empresa como la suya paga los mismos impuestos que una con decenas de empleados, mientras que “las grandes corporaciones, si vas y abrís un edificio en una zona fiscal, por 10 años no pagás impuesto”. Este sistema, que califica como “superregresivo”, no da tregua a quienes, según ella, “movemos la economía”.

Javier Milei admite una “crisis de confianza” mientras crece el malestar empresarial y social

En un contexto de tensión creciente, el presidente Javier Milei salió a responder. En una entrevista por A24, el mandatario admitió que “se desaceleró fuertemente la actividad económica” y reconoció que su gobierno atraviesa una crisis de confianza. “La situación está complicadísima”, lanzó. Sin embargo, atribuyó el problema al contexto electoral y a la oposición política, a la que calificó como un “grupo de forajidos” que intenta “romper todo”. Aseguró que esta situación elevó el riesgo país y, con ello, las tasas de interés, lo que frenó la actividad.

Frente a esta realidad, la percepción de Alonso es que el gobierno de Javier Milei está ausente. “Todas las políticas del gobierno de Javier Milei van en contra de lo que nosotros necesitamos”, sentencia. La ayuda estatal brilla por su ausencia: “Lo que te dicen es que, bueno, te pongas competitivo, La vamos a surfear, pero ¿cuál es el costo? Más allá de nuestros ahorros, es con el cuerpo, con nuestra salud mental. Nadie se salva solo, pero es muy duro cuando sentís que al gobierno no le importamos”, lamenta.