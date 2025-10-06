Los 3 principales millonarios de Latinoamérica, según Bloomberg: fortunas juntas superan los 170.000 millones de dólares

No obstante, aunque en la actualidad Carlos Slim es la figura principal en Latinoamérica, n0o es la única. Foto: Composición LR

Las grandes fortunas no le son esquivas a América Latina: la región ha concentrado a varios de los millonarios más importantes del mundo, en especial a Carlos Slim, magnate que en más de una oportunidad llegó a ser el hombre más rico del planeta. No obstante, aunque en la actualidad Slim es la figura principal en Latinoamérica, a nivel mundial esto ha cambiado.

De acuerdo con la última actualización del Bloomberg Billionaires Index, el mexicano ocupa el puesto 17 en el listado de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de 112.000 millones de dólares y una ganancia anual de 32.300 millones. Cabe indicar que, según reporta el medio El Financiero, el magnate tiene bajo su control 300 empresas en diversos rubros.

¿Con quiénes comparte el top 3 de América Latina?

Slim no es la única figura millonaria de América Latina. Bajo él se encuentran nombres importantes como Germán Larrea y Eduardo Saverin. Ocupando el puesto 31 a nivel mundial, pero el segundo en el ámbito latinoamericano, Larrea posee una fortuna valorada en US$55.400 millones. El empresario mexicano controla el 60% del conglomerado minero Grupo México y es dueño de la cadena de cines Cinemex.

Saverin ocupa el tercer puesto entre los millonarios de América Latina y el puesto 51 a nivel mundial. El empresario brasileño es uno de los cofundadores de Facebook, red social que forma parte del conglomerado Meta, y posee un patrimonio de US$39.800 millones. Cabe señalar que, en este ranking, solo se consideró a los millonarios hombres latinoamericanos.

La mujer que se impone a más de un millonario en América Latina

La empresaria chilena Iris Fontbona es una de las mujeres más acaudaladas de América Latina y ostenta el título de la más rica de Sudamérica. En el ranking mundial ocupa el puesto 45 y acumula una fortuna de US$43.800 millones a través del Grupo Luksic, conglomerado que controla empresas de finanzas, bebidas, manufactura, energía, transporte y servicios portuarios.

Si se uniera la lista general de millonarios (hombres y mujeres) en América Latina, Fontbona ocuparía el tercer lugar en la región, gracias a su fortuna superior a los US$40.000 millones. Por su riqueza, la empresaria chilena se ubicaría por encima del brasileño Eduardo Saverin y por debajo del mexicano Germán Larrea. Sin embargo, la cima del ranking no cambiaría, manteniendo a Carlos Slim en el primer puesto.

El latino que llegó a ser el hombre más rico del mundo

Carlos Slim fue reconocido como el hombre más rico del mundo durante cuatro años consecutivos, entre 2010 y 2013, según los listados anuales de Forbes. Su ascenso al primer puesto se debió al crecimiento sostenido de sus empresas, especialmente América Móvil, que expandió su presencia a más de 18 países de América Latina y Europa.

En 2010, su patrimonio superó los 53.500 millones de dólares, desplazando a Bill Gates, quien había liderado el ranking durante más de una década. En los años siguientes, Slim mantuvo el liderazgo gracias a sus inversiones en telecomunicaciones, infraestructura y finanzas.

En 2013, su fortuna alcanzó un pico de 73.000 millones de dólares, consolidándolo como el primer latinoamericano en encabezar la lista mundial durante varios años seguidos. Sin embargo, en 2014 volvió a ocupar el segundo lugar, tras la recuperación de los activos tecnológicos de Gates y la leve caída en el valor de mercado de América Móvil, marcando el final de su dominio en el ranking global de millonarios.