HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Los 3 principales millonarios de Latinoamérica, según Bloomberg: fortunas juntas superan los 170.000 millones de dólares

Germán Larrea y Eduardo Saverin son otros destacados millonarios latinos, con fortunas de 55.400 millones y 39.800 millones de dólares, ocupando los puestos 31 y 51 respectivamente.

No obstante, aunque en la actualidad Carlos Slim es la figura principal en Latinoamérica, n0o es la única. Foto: Composición LR
No obstante, aunque en la actualidad Carlos Slim es la figura principal en Latinoamérica, n0o es la única. Foto: Composición LR

Las grandes fortunas no le son esquivas a América Latina: la región ha concentrado a varios de los millonarios más importantes del mundo, en especial a Carlos Slim, magnate que en más de una oportunidad llegó a ser el hombre más rico del planeta. No obstante, aunque en la actualidad Slim es la figura principal en Latinoamérica, a nivel mundial esto ha cambiado.

De acuerdo con la última actualización del Bloomberg Billionaires Index, el mexicano ocupa el puesto 17 en el listado de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de 112.000 millones de dólares y una ganancia anual de 32.300 millones. Cabe indicar que, según reporta el medio El Financiero, el magnate tiene bajo su control 300 empresas en diversos rubros.

PUEDES VER: El millonario más poderoso de América Latina: su fortuna supera los 100.000 millones de dólares, según Bloomberg

lr.pe

¿Con quiénes comparte el top 3 de América Latina?

Slim no es la única figura millonaria de América Latina. Bajo él se encuentran nombres importantes como Germán Larrea y Eduardo Saverin. Ocupando el puesto 31 a nivel mundial, pero el segundo en el ámbito latinoamericano, Larrea posee una fortuna valorada en US$55.400 millones. El empresario mexicano controla el 60% del conglomerado minero Grupo México y es dueño de la cadena de cines Cinemex.

Saverin ocupa el tercer puesto entre los millonarios de América Latina y el puesto 51 a nivel mundial. El empresario brasileño es uno de los cofundadores de Facebook, red social que forma parte del conglomerado Meta, y posee un patrimonio de US$39.800 millones. Cabe señalar que, en este ranking, solo se consideró a los millonarios hombres latinoamericanos.

La mujer que se impone a más de un millonario en América Latina

La empresaria chilena Iris Fontbona es una de las mujeres más acaudaladas de América Latina y ostenta el título de la más rica de Sudamérica. En el ranking mundial ocupa el puesto 45 y acumula una fortuna de US$43.800 millones a través del Grupo Luksic, conglomerado que controla empresas de finanzas, bebidas, manufactura, energía, transporte y servicios portuarios.

Si se uniera la lista general de millonarios (hombres y mujeres) en América Latina, Fontbona ocuparía el tercer lugar en la región, gracias a su fortuna superior a los US$40.000 millones. Por su riqueza, la empresaria chilena se ubicaría por encima del brasileño Eduardo Saverin y por debajo del mexicano Germán Larrea. Sin embargo, la cima del ranking no cambiaría, manteniendo a Carlos Slim en el primer puesto.

El latino que llegó a ser el hombre más rico del mundo

Carlos Slim fue reconocido como el hombre más rico del mundo durante cuatro años consecutivos, entre 2010 y 2013, según los listados anuales de Forbes. Su ascenso al primer puesto se debió al crecimiento sostenido de sus empresas, especialmente América Móvil, que expandió su presencia a más de 18 países de América Latina y Europa.

En 2010, su patrimonio superó los 53.500 millones de dólares, desplazando a Bill Gates, quien había liderado el ranking durante más de una década. En los años siguientes, Slim mantuvo el liderazgo gracias a sus inversiones en telecomunicaciones, infraestructura y finanzas.

En 2013, su fortuna alcanzó un pico de 73.000 millones de dólares, consolidándolo como el primer latinoamericano en encabezar la lista mundial durante varios años seguidos. Sin embargo, en 2014 volvió a ocupar el segundo lugar, tras la recuperación de los activos tecnológicos de Gates y la leve caída en el valor de mercado de América Móvil, marcando el final de su dominio en el ranking global de millonarios.

Notas relacionadas
El millonario más poderoso de América Latina: su fortuna supera los 100.000 millones de dólares, según Bloomberg

El millonario más poderoso de América Latina: su fortuna supera los 100.000 millones de dólares, según Bloomberg

LEER MÁS
Los números de La Tinka que más han salido en 2025: peruano se llevó S/45 millones con 4 de estas bolillas

Los números de La Tinka que más han salido en 2025: peruano se llevó S/45 millones con 4 de estas bolillas

LEER MÁS
Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

¿Qué negocian Israel y Hamás en Egipto? Las condiciones claves que definirían el acuerdo para la paz en Gaza

LEER MÁS
Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025