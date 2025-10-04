EEUU: Departamento del Tesoro considera acuñar una moneda con la cara de Donald Trump
Para celebrar el 250° aniversario de su independencia, Estados Unidos estaría preparando el lanzamiento de una moneda especial con la imagen del presidente Donald Trump.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaría pensando acuñar una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250º aniversario de la independencia del país.
Brandon Beach, responsable de la casa de la moneda en Estados Unidos, utilizó su cuenta de X para compartir los bocetos del diseño. Dicha publicación fue retuiteada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El diseño final todavía no ha sido elegido
"Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros bocetos, que celebran el 250º aniversario de Estados Unidos y al presidente Donald Trump, son reales. Espero compartir más pronto, una vez que termine el cierre obstruccionista del gobierno", señalo Beach.
Un portavoz del Departamento de Tesoro aseguró que el diseño final todavía no ha sido escogido, y reiteró que Estados Unidos cumplirá su 250º aniversario el año que viene más fuerte, más próspero y mejor que nunca.
La propuesta llega después de que el Congreso aprobara en 2020 una norma, firmada por Donald Trump durante su primera administración, que permite al Departamento de Tesoro emitir monedas de un dólar con diseños emblemáticos para celebrar semiquincentenario de Estados Unidos.
Se emitirían a partir del 2026 y durante un año
Puede acuñar estas monedas para emitirse durante un período de un año a partir de enero de 2026.
El diseño preliminar tiene la efigie de Donald Trump en una cara, mientras que la otra muestra al presidente con el puño cerrado y una bandera estadounidense detrás. Las palabras "Lucha, lucha, lucha" también aparecen sobre la imagen del mandatario con el puño en alto.
Tras un intento de asesinato en julio del 2024, las imágenes de Donald Trump con el rostro ensangrentado, levantando el puño y gritando "¡Lucha, lucha, lucha!", se convirtieron en imágenes clave de su campaña electoral.