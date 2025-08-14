El Tesla Cybertruck de US$99.990 ofrece 206 km/h, tracción total y diseño innovador. | Composición LR

El Tesla Cybertruck de US$99.990 ofrece 206 km/h, tracción total y diseño innovador. | Composición LR

El Tesla Cybertruck ha revolucionado el mercado automotriz en Estados Unidos. Este vehículo eléctrico tiene un diseño futurista y características de alto rendimiento.

Además, el Cybertruck está disponible en tres versiones, con precios que oscilan entre 62.490 y 99.990 dólares. Sin embargo, la variante más cara es el Cyberbeast, que ofrece una velocidad máxima de 206 km/h.

¿Cómo es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en Estados Unidos?

El Cyberbeast tiene características asombrosas. Estas son las principales cualidades del Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en Estados Unidos:

Tracción total con tres motores

Velocidad máxima de 206 km/h

Interior Premium con piso de yate y detalles en acero inoxidable

Ruedas de 20 pulgadas

Insignia Cerberus grabada con láser

Modo de lanzamiento de rendimiento

Tesla también ofrece paquetes complementarios como la barra de remolque de acero de alta resistencia y el paquete Premium, que incluye tomacorrientes de 120 y 240 V, lámparas de cama de longitud completa y toldo rígido motorizado.

Autonomía del Cybertruck con el sistema Full Self-Driving

El Tesla Cybertruck posee el sistema Full Self-Driving (FSD), que permite a los conductores relajarse durante el viaje mientras el vehículo se conduce de manera autónoma.

El sistema FSD utiliza sensores y cámaras para monitorear el entorno y analizar datos en tiempo real. Este conjunto de tecnologías convierte al Tesla Cybertruck en un vehículo innovador.