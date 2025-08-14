HOYSuscripcion LR Focus

Así es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en EEUU: velocidad máxima de 206 km/h, piso de yate, ruedas de 20 pulgadas y más

La versión más cara del Tesla Cybertruck es el Cyberbeast. Este modelo tiene ruedas de 20 pulgadas y ofrece tracción total con tres motores.

El Tesla Cybertruck de US$99.990 ofrece 206 km/h, tracción total y diseño innovador.
El Tesla Cybertruck de US$99.990 ofrece 206 km/h, tracción total y diseño innovador. | Composición LR

El Tesla Cybertruck ha revolucionado el mercado automotriz en Estados Unidos. Este vehículo eléctrico tiene un diseño futurista y características de alto rendimiento.

Además, el Cybertruck está disponible en tres versiones, con precios que oscilan entre 62.490 y 99.990 dólares. Sin embargo, la variante más cara es el Cyberbeast, que ofrece una velocidad máxima de 206 km/h.

¿Cómo es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en Estados Unidos?

El Cyberbeast tiene características asombrosas. Estas son las principales cualidades del Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en Estados Unidos:

  • Tracción total con tres motores
  • Velocidad máxima de 206 km/h
  • Interior Premium con piso de yate y detalles en acero inoxidable
  • Ruedas de 20 pulgadas
  • Insignia Cerberus grabada con láser
  • Modo de lanzamiento de rendimiento

Tesla también ofrece paquetes complementarios como la barra de remolque de acero de alta resistencia y el paquete Premium, que incluye tomacorrientes de 120 y 240 V, lámparas de cama de longitud completa y toldo rígido motorizado.

Autonomía del Cybertruck con el sistema Full Self-Driving

El Tesla Cybertruck posee el sistema Full Self-Driving (FSD), que permite a los conductores relajarse durante el viaje mientras el vehículo se conduce de manera autónoma.

El sistema FSD utiliza sensores y cámaras para monitorear el entorno y analizar datos en tiempo real. Este conjunto de tecnologías convierte al Tesla Cybertruck en un vehículo innovador.

