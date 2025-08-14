Así es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en EEUU: velocidad máxima de 206 km/h, piso de yate, ruedas de 20 pulgadas y más
La versión más cara del Tesla Cybertruck es el Cyberbeast. Este modelo tiene ruedas de 20 pulgadas y ofrece tracción total con tres motores.
- ¿Extraño virus que hace que les salgan cuernos a los conejos en EEUU puede transferirse a humanos? Expertos responden
- Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa
El Tesla Cybertruck ha revolucionado el mercado automotriz en Estados Unidos. Este vehículo eléctrico tiene un diseño futurista y características de alto rendimiento.
Además, el Cybertruck está disponible en tres versiones, con precios que oscilan entre 62.490 y 99.990 dólares. Sin embargo, la variante más cara es el Cyberbeast, que ofrece una velocidad máxima de 206 km/h.
PUEDES VER: Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro
¿Cómo es el Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en Estados Unidos?
El Cyberbeast tiene características asombrosas. Estas son las principales cualidades del Tesla Cybertruck que cuesta US$99.990 en Estados Unidos:
- Tracción total con tres motores
- Velocidad máxima de 206 km/h
- Interior Premium con piso de yate y detalles en acero inoxidable
- Ruedas de 20 pulgadas
- Insignia Cerberus grabada con láser
- Modo de lanzamiento de rendimiento
Tesla también ofrece paquetes complementarios como la barra de remolque de acero de alta resistencia y el paquete Premium, que incluye tomacorrientes de 120 y 240 V, lámparas de cama de longitud completa y toldo rígido motorizado.
PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes indocumentados pueden volver gratis a sus países en avión y recibir hasta US$1.000 de EEUU
Autonomía del Cybertruck con el sistema Full Self-Driving
El Tesla Cybertruck posee el sistema Full Self-Driving (FSD), que permite a los conductores relajarse durante el viaje mientras el vehículo se conduce de manera autónoma.
El sistema FSD utiliza sensores y cámaras para monitorear el entorno y analizar datos en tiempo real. Este conjunto de tecnologías convierte al Tesla Cybertruck en un vehículo innovador.