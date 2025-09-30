Este video no muestra destrucción de mezquita en China por “islamofobia del gobierno”: sucedió en otro país de Asia

LO FALSO:

China derrumba las mezquitas en su país porque declaró el islam como una enfermedad mental.

LO VERDADERO:

Video muestra la destrucción de un parque de atracciones en Indonesia, no en China.

El 2% de la ciudadanía china es de etnias musulmanas (aproximadamente 17 millones), entre huis y uigures.

No obstante, hay denuncias por islamofobia en Xinjiang por presuntos crímenes de lesa humanidad que impulsaría del gobierno.

En Europa, los incidentes por islamofobia han crecido exponencialmente cada año. En Francia, aumentó este malestar de intolerancia religiosa en un 72% para el 2025; en el 2024, Reino Unido detectó un aumento del 165% en su población respecto al 2022; y solo en España, el 2023, se documentaron 865 casos de discriminación.

En este contexto perjudicial, se ha viralizado un video que supuestamente muestra la destrucción de una mezquita en China, del cual se afirma que se debe a que el gobierno de Xi Jinping ha declarado al islam como una enfermedad mental. No obstante, la narrativa es falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con mayor alcance se encuentra en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 82.768 visualizaciones, 4.173 'me gusta', 464 comentarios, 180 veces republicado por distintos usuarios en sus muros personales y compartido 464 veces en otras plataformas.

Demolición ocurrió en Indonesia, y no son mezquitas

Para encontrar el origen del video, realizamos una búsqueda inversa de imágenes a uno de sus fotogramas. Encontramos que el hecho en realidad ocurrió en la ciudad de Puncak, en Indonesia; y se trata de la demolición de una parte de la atracción turística Hibiscus Fantasy, que solo contaba con un permiso para 14 edificios.

Según el medio Espos, el la atracción era administrada por BUMD Provincial, de PT Jaswita Jabar. Fue demolida debido a que mantenía 25 edificios en un espacio de 15.000 metros cuadrados, cuando solo podía albergar 4.800. Sin embargo, un evento extraño sucedió en su desmantelación.

Fotografía del desalojo original en Indonesia. Foto: Espos

En una crónica del medio Kompas Bandung, se informa que el gobierno de Dedi Mulyadi ordenó a Rudy Susmanto, regente de Bogor, que desplegara maquinaria pesada para demoler los edificios; pero este no cumplió. Hartos de la espera, los ciudadanos de la comunidad tomaron riendas sobre el asunto y, con ayuda de un tractor, destruyeron la mayor parte de la zona. Lo que vemos en el video descontextualizado, es fruto de ello.

¿China declaró ilegales las etnias islámicas?

En la teoría, China no ha abolido o prohibido las religiones islámicas o musulmanas; es más, es la 5ta religión reconocida por el gobierno comunista de Xi Jinping, con una población estimada de 17 millones (2% de la ciudadanía total), pero que solo 1.700 millones se reconocen como seguidores de una rama islámica. Esto ocurre no necesariamente por falta de identidad, sino por miedo.

A pesar de que existen distintas comunidades musulmanas, como los Hui o Uguies, el gobierno chino fue denunciado por la comunidad internacional de haber cometido delitos de genocidio y lesa humanidad contra los chinos musulmanes en Xinjiang, la ciudad que cuenta con el 63% de esta población.

Según Amnistía Internacional, se identificó que el gobierno Chino atacó directamente a los musulmanes de la etnia uguies desde el 2021, internándolos masivamente a la fuerza en pogromos para vigilarlos y torturarlos sistemáticamente. También se realizaron informes sobre abortos y esterilizaciones forzadas, sustracción sin consentimiento de órganos, reubicación y trabajos forzosos, y separación de menores de sus familias. Estados Unidos declaró que China cometió un genocidio contra la minoría musulmana, y la ONU advirtió la constitución de crímenes de lesa humanidad internacional.

Sin embargo, estas represiones no son aisladas y tampoco iniciaron en el 2021. Desde 1990, China implementó anticonceptivos forzados, esterilizaciones y abortos contra la población musulmana, además de limitar el número de nacimientos (que ahora es el más bajo: de un 18,9, a 7,9 cada 1.000 chinos musulmanes). En el 2009, una protesta en Urumqi terminó con 200 personas asesinadas a manos de la etnia china Han, quienes controlaban la ciudad e informaron, a través del gobierno chino, que el acto fue justificado porque hubo "extremismo islámico".

Conclusión

El video muestra la demolición de un parque de atracción en Indonesia, debido a que la empresa no cumplía con los permisos municipales, además de contar con más construcciones de las permitidas en un área de 15.000 metros cuadrados. Ciudadanos de la ciudad de Puncak, cansados de las inundaciones de aguas servidas presuntamente por esta feria, se hartaron de esperar y lo demolieron con ayuda de maquinarias pesadas de la zona. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

