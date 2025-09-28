HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Gimnasta de Indonesia de 19 años muere por grave lesión en el cuello tras sufrir caída durante entrenamiento

Naufal Takdir Al Bari, joven gimnasta de Indonesia, murió tras permanecer 12 días en estado crítico luego de sufrir una severa lesión en el cuello en un entrenamiento en Rusia.

Naufal Takdir Al Bari murió tras sufrir grave lesión en el cuello en entrenamiento.
Naufal Takdir Al Bari murió tras sufrir grave lesión en el cuello en entrenamiento. | Olympics

Naufal Takdir Al Bari, joven deportista de 19 años de Indonesia, murió luego de permanecer varios días en estado crítico a causa de una severa lesión cervical que sufrió durante una práctica de gimnasia en la ciudad de Penza, Rusia.

El accidente ocurrió a inicios de este mes, mientras participaba en un campamento de entrenamiento. Durante una rutina en la barra fija, Al Bari cayó en una colchoneta de espuma, lo que le provocó una grave lesión en el cuello. El atleta fue trasladado de emergencia al hospital G.A. Zakharyin, donde fue internado en la unidad de cuidados intensivos. Tras 12 días de lucha por su vida, el fallecimiento se confirmó el jueves 25 de septiembre.

PUEDES VER: La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

lr.pe

Buscan esclarecer la muerte de Naufal Takdir Al Bari

Tras el lamentable suceso que provocó la muerte de Naufal Takdir Al Bari, se llevó a cabo una investigación con tal de esclarecer las cicrunstancias que originaron la lesión sufrida durante el entrenamiento.

De acuerdo con Vasily Titov, vicepresidente de la Federación de Gimnasia de Rusia, el análisis reveló que el joven atleta no tenía la preparación técnica necesaria para ejecutar el movimiento que intentó durante la práctica. Esta falta de preparación habría sido determinante en la caída que derivó en la fatal lesión cervical.

“Realizamos la investigación necesaria y se han establecido todas las circunstancias que rodearon la lesión. Lamentablemente, el atleta no estaba preparado para realizar un elemento tan complejo”, dijo expresó Titov en declaraciones oficiales.

PUEDES VER: Masivas manifestaciones en Indonesia: aumento de sueldo de diputados a US$14.000 estalla la ira en las calles

lr.pe

Joven atleta se preparaba para disputar varios campeonatos internacionales

Naufal Takdir Al Bari era considerado una de las jóvenes con mayor proyección dentro del deporte indonesio. Estaba previsto que participase en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, programado para octubre en Yakarta, así como en los Juegos del Sudeste Asiático, que se celebrarán en Bangkok en 2025.

El deportista también aspiraba a competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su rendimiento era visto como una pieza clave en el proceso de clasificación olímpica del equipo indonesio, y su imagen ya era considerada un referente dentro del ámbito nacional de la gimnasia.

PUEDES VER: Estados Unidos revoca la visa a Petro tras polémicas declaraciones en protesta por Gaza en Nueva York: "Sus acciones son imprudentes"

lr.pe

Lamentan la muerte de joven deportista

La presidenta de la Federación de Gimnasia de Indonesia, Ita Yuliati, expresó su pesar por el fallecimiento del joven deportista, a quien calificó como un atleta talentoso y una persona íntegra. "La gimnasia indonesia ha perdido a uno de sus queridos hijos. Es un golpe muy duro y una gran tristeza para nosotros", expresó Yuliat a través de un comunicado oficial difundido el viernes.

“Pertenecemos a Alá y a Él retornaremos. El atleta nacional, nuestro hijo Naufal, ha regresado a Rahmatullah. Era un joven con grandes habilidades y una figura ejemplar. Esta pérdida nos causa un dolor profundo y una inmensa tristeza. Que su familia encuentre consuelo y que Naufal descanse en el mejor lugar, por la voluntad de Allah SWT. Hasta siempre, héroe de la gimnasia indonesia”, agregó la presdienta en su mensaje de despedida.

Notas relacionadas
Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

LEER MÁS
Arqueólogos descubren una misteriosa hacha de 3.000 años que su origen provendría desde el espacio

Arqueólogos descubren una misteriosa hacha de 3.000 años que su origen provendría desde el espacio

LEER MÁS
Inseguridad afectaría imagen internacional del Perú: ataque alcanzó a diplomático sin una respuesta efectiva contra el crimen

Inseguridad afectaría imagen internacional del Perú: ataque alcanzó a diplomático sin una respuesta efectiva contra el crimen

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

LEER MÁS
Los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

Los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

LEER MÁS
Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Mundo

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota