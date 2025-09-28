Naufal Takdir Al Bari, joven deportista de 19 años de Indonesia, murió luego de permanecer varios días en estado crítico a causa de una severa lesión cervical que sufrió durante una práctica de gimnasia en la ciudad de Penza, Rusia.

El accidente ocurrió a inicios de este mes, mientras participaba en un campamento de entrenamiento. Durante una rutina en la barra fija, Al Bari cayó en una colchoneta de espuma, lo que le provocó una grave lesión en el cuello. El atleta fue trasladado de emergencia al hospital G.A. Zakharyin, donde fue internado en la unidad de cuidados intensivos. Tras 12 días de lucha por su vida, el fallecimiento se confirmó el jueves 25 de septiembre.

Buscan esclarecer la muerte de Naufal Takdir Al Bari

Tras el lamentable suceso que provocó la muerte de Naufal Takdir Al Bari, se llevó a cabo una investigación con tal de esclarecer las cicrunstancias que originaron la lesión sufrida durante el entrenamiento.

De acuerdo con Vasily Titov, vicepresidente de la Federación de Gimnasia de Rusia, el análisis reveló que el joven atleta no tenía la preparación técnica necesaria para ejecutar el movimiento que intentó durante la práctica. Esta falta de preparación habría sido determinante en la caída que derivó en la fatal lesión cervical.

“Realizamos la investigación necesaria y se han establecido todas las circunstancias que rodearon la lesión. Lamentablemente, el atleta no estaba preparado para realizar un elemento tan complejo”, dijo expresó Titov en declaraciones oficiales.

Joven atleta se preparaba para disputar varios campeonatos internacionales

Naufal Takdir Al Bari era considerado una de las jóvenes con mayor proyección dentro del deporte indonesio. Estaba previsto que participase en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, programado para octubre en Yakarta, así como en los Juegos del Sudeste Asiático, que se celebrarán en Bangkok en 2025.

El deportista también aspiraba a competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su rendimiento era visto como una pieza clave en el proceso de clasificación olímpica del equipo indonesio, y su imagen ya era considerada un referente dentro del ámbito nacional de la gimnasia.

Lamentan la muerte de joven deportista

La presidenta de la Federación de Gimnasia de Indonesia, Ita Yuliati, expresó su pesar por el fallecimiento del joven deportista, a quien calificó como un atleta talentoso y una persona íntegra. "La gimnasia indonesia ha perdido a uno de sus queridos hijos. Es un golpe muy duro y una gran tristeza para nosotros", expresó Yuliat a través de un comunicado oficial difundido el viernes.

“Pertenecemos a Alá y a Él retornaremos. El atleta nacional, nuestro hijo Naufal, ha regresado a Rahmatullah. Era un joven con grandes habilidades y una figura ejemplar. Esta pérdida nos causa un dolor profundo y una inmensa tristeza. Que su familia encuentre consuelo y que Naufal descanse en el mejor lugar, por la voluntad de Allah SWT. Hasta siempre, héroe de la gimnasia indonesia”, agregó la presdienta en su mensaje de despedida.