Mundo

Nvidia anuncia que invertirá hasta US$ 100.000 millones en centros de datos de OpenAI

Sam Altman, CEO de OpenAI, aseguró que esta infraestructura será clave para la economía del futuro, permitiendo avanzar en IA y empoderar a personas y empresas a gran escala.

NVIDIA es famosa por fabricar los chips (GPU) que impulsan la inteligencia artificial (IA).
NVIDIA es famosa por fabricar los chips (GPU) que impulsan la inteligencia artificial (IA). | Foto: AFP

El gigante de los microchips Nvidia anunció que invertirá hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI para crear una infraestructura para la inteligencia artificial (IA) de la próxima generación.

La alianza estratégica, cuyo objetivo es desarrollar una enorme capacidad de centros de datos, une a OpenAI, estrella de la IA generativa, con el fabricante líder de chips que impulsan la tecnología.

"La infraestructura informática será la base de la economía del futuro", señaló Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT.

"Utilizaremos lo que estamos construyendo con Nvidia para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y empresas con ellos a escala", agregó el CEO..

La asociación permitirá a OpenAI construir y desplegar centros de datos de IA con sistemas Nvidia, que representan millones de unidades de procesamiento gráfico sofisticadas (GPUs).

Se espera que los primeros sistemas de Nvidia operen en la segunda mitad de 2026. OpenAI y Nvidia agregaron que trabajarán juntos para optimizar cómo el hardware y el software de las empresas se complementan mutuamente.

No se proporcionaron detalles financieros más allá de la posible magnitud de la inversión de Nvidia en OpenAI.

Las GPUs de Nvidia, originalmente diseñadas para sistemas de videojuegos, se han convertido en los componentes básicos esenciales de las aplicaciones de IA.

Actualmente, los gigantes tecnológicos luchan por conseguirlas para sus centros de datos y proyectos de inteligencia artificial.

