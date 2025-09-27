HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

American Airlines deberá pagar más de US$11 millones tras perder demanda de pasajero que sufrió derrame cerebral en pleno vuelo

American Airlines fue condenada por omitir protocolos médicos que dejaron a un pasajero con secuelas permanentes durante un vuelo entre Estados Unidos y España.

Plasencia sufrió el derrame en pleno vuelo y quedó con secuelas graves. Foto: Revista E&N
Plasencia sufrió el derrame en pleno vuelo y quedó con secuelas graves. Foto: Revista E&N

Un jurado en San José, California, ordenó a American Airlines pagar más de US$11 millones a Jesús Plasencia, un pasajero de 67 años que sufrió un derrame cerebral durante un vuelo entre Miami y Madrid en 2021. La decisión se basó en la negligencia de la aerolínea, que no aplicó los protocolos de emergencia médica pese a las advertencias previas de su esposa.

El fallo, sustentado en el Convenio de Montreal, responsabiliza a la compañía por no tomar medidas de prevención mientras el avión aún estaba en tierra, ni por garantizar una atención adecuada durante el trayecto. Aunque la indemnización inicial ascendía a US$13,28 millones, el monto fue ajustado a poco más de US$11 millones tras considerar factores de corresponsabilidad.

¿Qué fallas cometió American Airlines antes y durante el vuelo que llevaron al jurado a responsabilizar a la aerolínea?

El expediente judicial reveló que Plasencia presentó síntomas evidentes antes del despegue en Miami: dificultades para hablar y problemas de motricidad. Su esposa informó a la tripulación sobre su estado, pero el piloto desestimó la situación y autorizó la salida sin solicitar asistencia médica ni evaluar la posibilidad de desembarcarlo por razones de salud.

Durante el vuelo, Plasencia sufrió un accidente cerebrovascular severo. Testigos con formación médica intentaron asistirlo y denunciaron la falta de equipos básicos, como un tensiómetro, cuya presencia habría permitido manejar mejor la emergencia. Para el jurado, estas omisiones constituyeron una violación directa de los estándares internacionales que regulan la seguridad de los pasajeros.

¿Cómo afectaron el derrame cerebral y la falta de atención médica posterior a la vida de Jesús Plasencia y su familia?

Después de aterrizar en Madrid, Plasencia permaneció hospitalizado en estado crítico durante tres semanas y luego fue trasladado en una ambulancia aérea a Estados Unidos. Desde entonces, vive con una discapacidad permanente: no puede hablar, escribir ni realizar actividades básicas de manera independiente.

La familia indicó que la indemnización será destinada a adaptar su vivienda y cubrir los cuidados médicos continuos. Según su abogada, este caso no solo marca un precedente legal para otras personas usuarias de vuelos internacionales, sino que también pone en evidencia la necesidad de que las aerolíneas cumplan estrictamente los protocolos médicos a fin de evitar tragedias similares.

