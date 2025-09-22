Cobra el Bono de Guerra con aumento HOY, 22 de septiembre: cronograma oficial y nuevos montos del Sistema Patria en Venezuela

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, comenzó la distribución del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025. Este beneficio económico se entrega mediante el Sistema Patria y está destinado a distintos sectores, con los pensionados como el grupo más reciente en recibir el depósito.

En este artículo encontrarás información actualizada sobre los montos, fechas de entrega y requisitos para cobrar este subsidio.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

La entrega del Bono de Guerra de septiembre 2025 ya está en marcha. El subsidio fue distribuido a los tres sectores definidos por el Ejecutivo, siguiendo el cronograma establecido. Consulta cómo se efectuaron los pagos según las fechas programadas:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 11 de septiembre (con Cestaticket)

jueves 11 de septiembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: martes 16 de septiembre (sin Cestaticket)

martes 16 de septiembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para pensionados. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo ajuste en los montos del Bono de Guerra Económica, el cual se entrega a través del Sistema Patria. Esta actualización, que impacta a los tres sectores habituales, responde al mecanismo de indexación vigente. A continuación, te mostramos las cifras actualizadas para septiembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados

recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados Jubilados: recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados

recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados Pensionados: recibieron 7.800 bolívares o 50 dólares indexados.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".