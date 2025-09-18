HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Bono de Guerra información de HOY, 18 de septiembre: fechas oficiales y monto con aumento confirmado en Venezuela vía Patria

Consulta todos los detalles actualizados del Bono de Guerra de septiembre 2025, incluido cuándo se paga, cuánto recibirás y el cronograma oficial de depósitos según el Sistema Patria.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra de septiembre 2025 ya comenzó a ser distribuido por el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, a través de la plataforma del Sistema Patria. Este apoyo financiero está destinado a tres sectores específicos de la población y busca aliviar el impacto económico que enfrentan muchas familias venezolanas.

En esta nota te ofrecemos los detalles actualizados sobre los montos asignados, el calendario de pago y los criterios necesarios para acceder a este beneficio del Estado.

PUEDES VER: Pago IVSS confirmado para septiembre 2025: cuándo depositan, cronograma y consulta con cédula para pensionados

lr.pe

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

Ya comenzó la entrega del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025. Este subsidio sigue destinado a los tres grupos poblacionales establecidos anteriormente, conforme al calendario anunciado por el Gobierno. Conoce los detalles sobre cómo se está realizando la asignación de este apoyo económico:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 11 de septiembre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: martes 16 de septiembre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: viernes 19 de septiembre.
Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para jubilados. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para jubilados. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha autorizado un reciente aumento en los montos del Bono de Guerra Económica, entregado mediante el Sistema Patria. Esta modificación, que se aplica a los tres sectores que regularmente reciben este beneficio, obedece al sistema de indexación actualmente implementado. Conoce a continuación los nuevos valores establecidos para septiembre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

Bono de Guerra septiembre 2025 para pensionados: fecha de pago, monto oficial y como cobrar en 4 pasos fáciles vía Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

Bono de Guerra de septiembre 2025 por más de 110 dólares: cuándo se paga, quién cobra y cómo registrarse vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados Kino Táchira HOY, 15 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 107 y premio mayor en Venezuela

Resultados Kino Táchira HOY, 15 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 107 y premio mayor en Venezuela

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 17 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 17 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 17 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 17 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

LEER MÁS
Bonos Activos esto se sabe HOY, 17 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y próximos pagos en Patria para Venezuela

Bonos Activos esto se sabe HOY, 17 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y próximos pagos en Patria para Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Baca tras su nominación al Grammy: "Celebro que puedo cantar, pero hay jóvenes que están prohibidos de manifestarse"

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 18 de septiembre, según Jhan Sandoval

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Datos LR

Resultados Kino Táchira HOY, 15 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 107 y premio mayor en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 17 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 17 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Congresista ChatGPT: Flores Ancachi usó inteligencia artificial para preguntar a Santiváñez

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota