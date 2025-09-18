Bono de Guerra información de HOY, 18 de septiembre: fechas oficiales y monto con aumento confirmado en Venezuela vía Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra de septiembre 2025 ya comenzó a ser distribuido por el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, a través de la plataforma del Sistema Patria. Este apoyo financiero está destinado a tres sectores específicos de la población y busca aliviar el impacto económico que enfrentan muchas familias venezolanas.

En esta nota te ofrecemos los detalles actualizados sobre los montos asignados, el calendario de pago y los criterios necesarios para acceder a este beneficio del Estado.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

Ya comenzó la entrega del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025. Este subsidio sigue destinado a los tres grupos poblacionales establecidos anteriormente, conforme al calendario anunciado por el Gobierno. Conoce los detalles sobre cómo se está realizando la asignación de este apoyo económico:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: jueves 11 de septiembre (con Cestaticket)

jueves 11 de septiembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: martes 16 de septiembre (sin Cestaticket)

martes 16 de septiembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: viernes 19 de septiembre.

Anuncio del Bono de Guerra de septiembre 2025 para jubilados. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha autorizado un reciente aumento en los montos del Bono de Guerra Económica, entregado mediante el Sistema Patria. Esta modificación, que se aplica a los tres sectores que regularmente reciben este beneficio, obedece al sistema de indexación actualmente implementado. Conoce a continuación los nuevos valores establecidos para septiembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados

recibieron 18.720 bolívares o 120 dólares indexados Jubilados: recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados

recibieron 17.472 bolívares o 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".