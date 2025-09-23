HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE.UU. desmantela red que podía colapsar comunicaciones en Nueva York en plena Asamblea de la ONU

Los dispositivos tenían la capacidad de desactivar torres de telefonía celular y colapsar el servicio de telecomunicaciones en Nueva York, donde se realiza la Asamblea General de la ONU.

Dispositivos de comunicaciones desmantelados que formaban parte de esta red.
Dispositivos de comunicaciones desmantelados que formaban parte de esta red. | Foto: AFP

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que desmanteló una red de más de 100.000 tarjetas SIM y 300 servidores que podrían haber hecho colapsar el servicio de telecomunicaciones de Nueva York, donde se celebra la Asamblea General de la ONU.

Por el momento, la agencia de seguridad estadounidense desconoce las identidades de los responsables de construir esta red, pero informó que son individuos conocidos por las fuerzas del orden federales.

PUEDES VER: Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

lr.pe

El Servicio Secreto reveló que, además de realizar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos pueden usarse para llevar a cabo un amplio abanico de ataques de telecomunicaciones, como desactivar torres de telefonía celular, permitir ataques de denegación de servicio y facilitar la comunicación anónima y cifrada entre posibles actores maliciosos y organizaciones criminales.

El agente especial Matt McCool afirmó que la agencia estaba trabajando para identificar a los responsables y sus intenciones, incluyendo si su plan era interrumpir la Asamblea General de la ONU, ya que los dispositivos, 300 servidores y cerca de 100.000 tarjetas SIM, fueron hallados dentro de un radio de 56 km de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

"Teniendo en cuenta el momento, la ubicación y el potencial de interrupción significativa de las telecomunicaciones de Nueva York que representaban estos dispositivos, la agencia actuó rápidamente para interrumpir esta red", señala el comunicado.

PUEDES VER: Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

lr.pe

The New York Times informó que los investigadores han encontrado vínculos entre los dispositivos y al menos un país extranjero, así como con miembros de cárteles de la droga.

ABC News aseguró, en base a una fuente policial, que este caso está relacionado con el gobierno chino. Hasta el momento, según el agente especial McCool, no se ha producido ninguna detención.

Cabe recordar que el debate general de alto nivel de la ONU comenzó con los discursos destacados de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump.

