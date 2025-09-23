HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Corea del Sur condena a 15 años de prisión al CEO de una empresa de baterías por un incendio mortal

Un tribunal de Corea del Sur determinó que Park Soon kwan, CEO de Aricell, priorizó las ganancias de la compañía sobre la seguridad laboral, violando las leyes de seguridad industrial.

El hijo de Park Soon kwan también fue condenado a 15 años de prisión.
El hijo de Park Soon kwan también fue condenado a 15 años de prisión. | Foto: koreatimes

En Corea del Sur, el director ejecutivo de una importante compañía de baterías de litio fue condenado a 15 años de prisión por un incendio en una fábrica en 2024 que causó la muerte de 23 trabajadores.

El tribunal del distrito de Suwon condenó al CEO de Aricell, Park Soon kwan, asegurando que las prácticas de su compañía habían priorizado las ganancias sobre la seguridad de los trabajadores.

PUEDES VER: Canciller de Corea del Sur viaja a Estados Unidos tras arrestro de inmigrantes en fábrica de Hyundai

lr.pe

La mayoría de víctimas eran ciudadanos chinos

El incendio se produjo en junio de 2024 en una planta de baterías de litio y cobró la vida de 23 personas, en su mayoría ciudadanos chinos. Es considerado uno de los peores desastres en Corea del Sur en los últimos años.

Según los documentos del tribunal, a los accedió la agencia AFP, Park Soon-kwan fue condenado por violar la "Ley de Castigo de Accidentes Graves" y la "Ley de Seguridad y Salud Industrial".

"Un factor crítico fue que la ruta de salida de emergencia estaba ubicada en un área normalmente prohibida para los trabajadores subcontratados, lo que se convirtió en una de las principales razones por las que perdieron la vida", señaló el tribunal.

PUEDES VER: Corea del Sur elimina propaganda contra el régimen norcoreano y busca aliviar las tensiones mediante diálogo

lr.pe

El hijo de Park también fue condenado a prisión

Por otra parte, el hijo de Park Soon kwan, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa, también fue condenado a 15 años de prisión y multado con un millón de wones, alrededor de 717 dólares.

"Este incendio no fue una desgracia imprevisible, sino un desastre que podría haberse producido en cualquier momento", dijo el tribunal. En su audiencia final, el hombre pidió disculpas a las familias de las víctimas.

