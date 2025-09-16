Luigi Mangione, acusado de asesinar al director de la aseguradora UnitedHealthcare, comparecerá en diciembre

Luigi Mangione, acusado de matar a Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, una de las mayores aseguradoras de salud en Estados Unidos, comparecerá ante un tribunal estatal de Nueva York el próximo 01 de diciembre de 2025.

Así lo acaba de anunciar el juez a cargo del caso durante una audiencia pública en presencia del acusado. Todavía no se ha fijado la fecha del juicio para Luigi Mangione, quien enfrenta la pena de muerte en otro proceso a nivel federal.

El joven de 27 años, proveniente de una familia de Baltimore (Maryland), fue acusado de matar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de 2024, como venganza por los abusos del sector.

Mangione se volvió el símbolo de la profunda ira que muchos estadounidenses sienten hacia las aseguradoras de salud, acusadas de priorizar sus ganancias en detrimento de la atención médica y de negar o retrasar los reembolsos.

El 16 de setiembre de 2025, Luigi Mangione apareció ante un tribunal de Manhattan vestido con un uniforme beige de prisionero, esposado y escoltado por varios policías. Decenas de partidarios lo esperaban fuera y dentro del tribunal.

Una mujer vestida con un disfraz de Luigi, el hermano de Mario Bros, sostenía un cartel con la foto del acusado y el mensaje "No culpable, liberen a Luigi". Otra llevaba una bandera con el lema "la atención médica es un derecho humano".

Si es declarado culpable en el marco del proceso a nivel estatal, Luigi Mangione podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, expresó su sorpresa por la simultaneidad de los procesos estatal y federal, una situación que calificó de "muy inusual".

En cuanto al proceso en Nueva York, el juez dictaminó que el gran jurado no había recibido pruebas suficientes para sustentar los cargos de asesinato en primer grado y asesinato relacionado con un acto de "terrorismo".

Los demás cargos, incluido el de asesinato en segundo grado, siguen vigentes. Como se recuerda, el joven fue arrestado en la ciudad de Altoona (Pensilvania) el 9 de diciembre de 2024 luego de varios días de búsqueda.