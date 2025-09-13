Muere 'Abuela heroína' que salvó a su nieta ante la devastadora explosión de gas en México. | Foto: Composición LR/N+.

Muere 'Abuela heroína' que salvó a su nieta ante la devastadora explosión de gas en México. | Foto: Composición LR/N+.

Alicia Matías Teodoro ha fallecido, así lo ha podido confirmar, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Su muerte ha generado conmoción en el mundo, debido a que se viralizó una imagen en la que se observa cómo es que protegió a su pequeña nieta del devastador incendio ocurrido en el Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa.

La mujer, de 49 años, es conocida como la 'Abuela heroína' no pudo resistir las lesiones en su cuerpo provocado por el incendio, y dejó de existir la noche de este último viernes 12 de septiembre. "Con tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta", escribió Brugada, a través de cuenta oficial en X.

Abuelita heroína, Alicia Matías, muere tras tener el 98% de lesiones por quemadura

México y el mundo está conmocionado por el terrible incendio que provocó la explosión de un camión carado de gas en Iztapalapa. Precisamente, Alicia Matías fue quien estuvo muy cerca de este accidente, junto a su nieta. Su historia se viralizó en las redes sociales, debido a las impactantes imágenes donde se observa cómo es que a pesar de sus quemaduras, siempre protegió a su pequeña nieta, a quien llevaba en sus brazos.

Alicia sufrió gravísimas quemaduras que consumieron su cabello y ropa que en ese momento llevaba. La noticia de su deceso apena a miles de mexicanos, quienes expresaron su pesar a través de las redes sociales. "Se le tiene que hacer un monumento, qué mujer más ejemplar".