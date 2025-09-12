HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

México: autoridades detienen a Óscar Antonio Álvarez, operador financiero del Cártel Jalisco

Álvarez enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Además, estaba vinculado directamente con 'El Mencho', líder del CJNG.

Álvarez fue puesto a disposición del ministerio público federal para determinar su situación jurídica.
Álvarez fue puesto a disposición del ministerio público federal para determinar su situación jurídica. | Foto: Ejército Mexicano

Un hombre identificado como Óscar Antonio Álvarez fue detenido por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, acusado de ser el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, las autoridades mexicanas revelaron que Álvarez fue arrestado en un operativo conjunto en el que participaron agentes del ejército, la marina, la Guardia Nacional, la policía y la fiscalía general.

lr.pe

Financiaba a peligroso cartel mexicano

Álvarez es considerado el principal operador financiero del CJNG, grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco. Su detención ocurrió en el aeropuerto Benito Juárez, cuando regresaba de un vuelo procedente de Barcelona, España.

De acuerdo con el comunicado, Óscar Antonio Álvarez ha sido acusado de delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir fondos.

Las autoridades mexicanas aseguran que su labor en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) consistía en la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

Trabajaba directamente con "El Mencho"

Según el diario El Universal, el detenido estaba directamente al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del CJNG. Actualmente, Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

El CJNG, con presencia en todo México y en varias regiones del mundo, es uno de los grupos criminales designados a inicios de año como "organización terrorista extranjera" por el gobierno del presidente Donald Trump.

