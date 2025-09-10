Donald Trump exige pena de muerte para asesino de refugiada ucraniana en tranvía de Estados Unidos

Decarlos Brown, un afroamericano de 34 años, es el sospechoso de asesinar a Iryna Zarutska. | Foto: AFP

Decarlos Brown, un afroamericano de 34 años, es el sospechoso de asesinar a Iryna Zarutska. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió la pena de muerte para el asesino de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana que fue apuñalada a finales de agosto en un tranvía, un suceso que ha provocado indignación en todo el país.

"El animal que mató tan violentamente a la joven originaria de Ucrania, que vino a América en busca de paz y seguridad, debería obtener un juicio 'rápido' (¡No hay ninguna duda!) y recibir la pena de muerte", escribió en su plataforma Truth Social.

¿Quién es culpable de la muerte de Iryna Zarutska?

El 22 de agosto de 2025, Iryna Zarutska abordó un tranvía en Charlotte, una ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Las cámaras de vigilancia registraron el momento exacto en que la joven ucraniana tomaba asiento en una de las butacas.

Pocos minutos después de que la joven de 23 años se sentara, un hombre afroamericano abordó el tranvía y se ubicó detrás de ella. De forma repentina y sin mediar palabra, la atacó con tres puñaladas.

De acuerdo a su obituario, la joven había abandonado Ucrania en 2022 luego de la invasión rusa y se había adaptado rápidamente a su nueva vida en Estados Unidos.

El sospechoso del asesinato es Decarlos Brown, un hombre afroamericano de 34 años que había sido detenido 14 veces y que había pasado ocho años en prisión por robo a mano armada.

Acusan a alcaldesa de minimizar asesinato

Tras el suceso, la alcaldesa demócrata de Charlotte, Vi Lyles, mencionó los trastornos mentales que el asesino estaría padeciendo. "Quiero ser clara: no demonizo a quienes tienen dificultades con su salud mental, o que no tienen vivienda", declaró.

El Secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, acusó a la alcaldesa de minimizar asesinatos como este diciendo que no se puede demonizar a las personas sin hogar o a los enfermos mentales.

"Si los alcaldes no pueden mantener seguros sus trenes y autobuses, no merecen el dinero de los contribuyentes. Se investigará a Charlotte por no haber protegido a Iryna Zarutska. Y también investigaremos otras ciudades del país asoladas por el crimen", señaló.

Activistas denunciaron lo que consideraban un intento de ocultar el estremecedor suceso, y lo compararon con la muerte de George Floyd, un suceso que desató una oleada histórica de violencia en las calles de Estados Unidos en 2020.

Por su parte, Donald Trump compartió un video en Truth Social, donde aseguró que "No pueden permitir que una franja criminal depravada de violentos reincidentes siga sembrando la destrucción y la muerte por todo el país".