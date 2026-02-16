➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de febrero, según Jhan Sandoval

Este lunes 16 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero?

Aries

Tendrás que afrontar una situación inesperada que comportará cierta preocupación por los inconvenientes que genera. Deberás que apelar a la estrategia y a la paciencia para poder resolver.

Tauro

Un superior tratará de manera injusta a un compañero. No podrás ser indiferente ante esta situación y tratarás de intervenir para que no se cometan abusos. Mantén equilibrio y diplomacia.

Géminis

Ahora que recuperas el control de esa actividad tan difícil de manejar te sentirás más tranquilo y confiado de tu capacidad. Te desplazarás a distintos lugares. Sal a tiempo y evitarás retrasos.

Cáncer

Los obstáculos y limitaciones han terminado. Empiezas un ciclo diferente, lleno de oportunidades para tu crecimiento laboral y económico. En el amor, controla tus pasiones, no te desbordes.

Leo

No decaigas ni bajes la guardia, hay mucho por hacer y un comportamiento de este tipo afectaría los avances que has conseguido. En el amor, no evadas a esa persona. Escúchala y afróntala.

Virgo

Una persona que se considera muy atractiva empleará tácticas para envolverte y hacerte caer en sus maquinaciones e intenciones de manipulación. Estate atento y evitarás este tipo de situación.

Libra

Te cuesta pensar que esa persona no haya tenido ningún intento de acercamiento. A pesar del daño que esto le haga a tu orgullo, es mejor cerrar este capítulo que no ha sido sano para ninguno.

Escorpio

Una persona intentará confundirte y ocultarte información, pero tu intuición y buena memoria te ayudará a detectar toda su maquinación y no caerás en la trampa. Descubres cosas ocultas.

Sagitario

Algunas personas que no habían creído en tu capacidad se acercarán para felicitarte por las últimas gestiones que has tenido. Este tiempo será de brillo, reconocimiento y de éxito para ti.

Capricornio

A pesar de algunas nostalgias y temas personales que te han generado altos y bajos, sabrás separar la paja del trigo y centrarte en tus actividades con una gran concentración. Hoy destacarás.

Acuario

Esa respuesta que pensaste iba a demorar en llegar la recibirás y será más positiva de lo que imaginabas. Se empiezan a hacer realidad tus planes laborales y económicos. Tiempos de satisfacción.

Piscis

Alguien intentará convencerte de realizar una acción que va en contra de tu ética laboral y serás muy enfático en tu negativa. En el amor, escucha los consejos de esa amistad que tanto te aprecia.