➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de febrero, según Jhan Sandoval
Este 16 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 15 de febrero, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 15 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
Este lunes 16 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de febrero, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero?
Aries
Tendrás que afrontar una situación inesperada que comportará cierta preocupación por los inconvenientes que genera. Deberás que apelar a la estrategia y a la paciencia para poder resolver.
TE RECOMENDAMOS
¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Tauro
Un superior tratará de manera injusta a un compañero. No podrás ser indiferente ante esta situación y tratarás de intervenir para que no se cometan abusos. Mantén equilibrio y diplomacia.
Géminis
Ahora que recuperas el control de esa actividad tan difícil de manejar te sentirás más tranquilo y confiado de tu capacidad. Te desplazarás a distintos lugares. Sal a tiempo y evitarás retrasos.
Cáncer
Los obstáculos y limitaciones han terminado. Empiezas un ciclo diferente, lleno de oportunidades para tu crecimiento laboral y económico. En el amor, controla tus pasiones, no te desbordes.
Leo
No decaigas ni bajes la guardia, hay mucho por hacer y un comportamiento de este tipo afectaría los avances que has conseguido. En el amor, no evadas a esa persona. Escúchala y afróntala.
Virgo
Una persona que se considera muy atractiva empleará tácticas para envolverte y hacerte caer en sus maquinaciones e intenciones de manipulación. Estate atento y evitarás este tipo de situación.
Libra
Te cuesta pensar que esa persona no haya tenido ningún intento de acercamiento. A pesar del daño que esto le haga a tu orgullo, es mejor cerrar este capítulo que no ha sido sano para ninguno.
Escorpio
Una persona intentará confundirte y ocultarte información, pero tu intuición y buena memoria te ayudará a detectar toda su maquinación y no caerás en la trampa. Descubres cosas ocultas.
Sagitario
Algunas personas que no habían creído en tu capacidad se acercarán para felicitarte por las últimas gestiones que has tenido. Este tiempo será de brillo, reconocimiento y de éxito para ti.
Capricornio
A pesar de algunas nostalgias y temas personales que te han generado altos y bajos, sabrás separar la paja del trigo y centrarte en tus actividades con una gran concentración. Hoy destacarás.
Acuario
Esa respuesta que pensaste iba a demorar en llegar la recibirás y será más positiva de lo que imaginabas. Se empiezan a hacer realidad tus planes laborales y económicos. Tiempos de satisfacción.
Piscis
Alguien intentará convencerte de realizar una acción que va en contra de tu ética laboral y serás muy enfático en tu negativa. En el amor, escucha los consejos de esa amistad que tanto te aprecia.